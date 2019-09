Vadhir ya no quiere ser Derbez

En un arranque de emancipación, Vadhir Derbez ha decidido que ya no quiere que se le ligue con el apellido de su padre en sus próximos proyectos. El actor ha comentado que desea que su carrera se base en sus méritos y no en la ayuda o prestigio del “Derbez”, por lo que ha pedido que en adelante, no se le presente como “el hijo de Eugenio”.

Otro round de Niurka y Carmen Salinas

Niurka opina que Carmen Salinas se pasó al decir que ofrecía el amor de una madre a Frida Sofía, “porque madre sólo hay una”. La cantante y bailarina piensa que Carmelita es un poco intensa. “Se pasa, yo creí que yo era más intensa, digo como tengo más juventud y más energía, creí que yo la verdad me pasaba pero llevármela a mi casa, eso no, porque tiene mamá, tiene tías, tiene abuelitos, papás. o sea, ¡hello Carmelita!.. es que no, una madre no tiene igual y su mamá es Alejandra Guzmán, punto y se acabó”.

El melodrama tienta a Eiza González

Eiza González está pensando si vuelve o no a las telenovelas. La actriz mexicana lleva dos años abriendo camino en el cine de Estados Unidos pero ahora tiene una tentadora oferta para regresar a los melodramas así que está deshojando la margarita porque eso significaría abandonar Hollywood unos tres meses al menos.