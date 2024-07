Unos toman Uber, Eugenio Derbez llega en helicóptero

Eugenio Derbez, como sea, pero llega a sus compromisos. En la pasada entrega de los premios Aura, donde recibió el galardón Leyenda a su trayectoria, voló desde Puebla, donde se encuentra trabajando, lo hizo en helicóptero a fin de evitar el tráfico y que eso no lo hiciera llegar tarde a la ceremonia. El retorno a la entidad vecina también lo realizó en una aeronave. Su decisión de viajar por los cielos y no en Uber no es por payaso, sino porque asegura que, cuando se filma una película o serie, los tiempos son importantes y hasta el último momento cumplió con su llamado de ese día y debía estar a tiempo para el del siguiente.

Arturo López Gavito no felicitó a Carlos Rivera por sus 20 años de trayectoria

Antes de que Carlos Rivera saliera al escenario para dar su concierto celebrando 20 años de trayectoria en la Arena CDMX, sus compañeros de grupos como Camila, Sin Bandera, Pandora o Río Roma le dedicaron palabras a través de un video que se reprodujo en el recinto. Lola Cortés hizo lo propio. Después se proyectaron videos de cuando el cantante ganó la tercera edición del reality show La Academia, y la edición hizo énfasis en la frase de Arturo López Gavito, quien fue juez de aquella edición del programa, cuando dijo: “Estamos viendo al nuevo ídolo de México”, presagiando entonces el éxito de Rivera. Aunque fue uno de los primeros que confió en él, Gavito brilló por su ausencia en las felicitaciones.

Gavito considera que Carlos Rivera es el talento vocal masculino más importante del país FOTO: ARCHIVO

Susana Zabaleta y su odio por las flores sin maceta

Susana Zabaleta ofreció un concierto la semana pasada en el Lunario del Auditorio Nacional, por lo cual recibió una linda sorpresa en su camerino por parte de su novio, Ricardo Pérez: un ramo de rosas y un arreglo de orquídeas, que le fueron entregadas por un norteño gritón que es el sello distintivo de una popular florería. En un momento del speech, el mensajero le dijo que sabía que no le gustaban las flores; pero no es que a la cantante no le gusten estos detalles, lo que detesta es que se corten para hacer un ramo. La gente que la conoce sabe que prefiere que le den una planta viva en una maceta, así puede colocarla en algún lugar de su enorme jardín o trasplantarla. Sus favoritas son las cactáceas porque asegura que no necesitan gran cuidado; así que, si en algún momento desean hacerle un regalo de este tipo, ya saben lo que Susana quiere.

La actriz y cante fue sorprendida con un tierno obsequio que la hizo viral en internet. Foto: TikTok @floreselpatron