Una película no va a cambiar el mundo: Vincent Cassel

Vincent Cassel es directo al respecto: una película no va a cambiar al mundo.

El actor francés, quien ha destacado tanto en su país como en la industria internacional, actualmente presenta la serie Liaison, que aborda temas como el espionaje y la intriga política; también ha actuado en historias polémicas como Irreversible, sobre la brutal violación de una joven; pero no es ingenuo con respecto al impacto de su trabajo.

“No estoy tratando de participar en proyectos que son políticos y sociales. He estado envuelto en proyectos porque fueron interesantes cuando me crucé con ellos pero no es una decisión que tomo”, señala el actor de 56 años.

“No trato de ser social o político, de hecho creo que cuando los actores comienzan a tomar decisiones así se vuelven aburridos porque hacer películas no se trata de cambiar el mundo, por favor, sería muy ingenuo pensar eso, no hay un ejemplo de una película que haya cambiado nada”, asegura.

Para el actor, al final del día, que se hable de cierto tema o problemática, lo importante es cómo esa historia reta a la audiencia, qué piensa del personaje y cómo lo juzga o no.

Hombre de mundo

Cassel es actualmente uno de los protagonistas del thriller Liaison en el que comparte créditos con la ganadora del BAFTA, Eva Green (Miss Peregrine y los niños peculiares). Se trata de la primera serie hablada en francés e inglés de la plataforma Apple tv+ y que tendrá episodios nuevos cada viernes hasta su final de temporada el próximo 31 de marzo.

Al respecto, Cassel —quien habla francés, inglés, español, portugués e italiano—, destaca que, gracias a las plataformas de streaming, más y más gente está viendo contenidos de otros países cuando habíamos sido “alimentados por imágenes de Estados Unidos por mucho tiempo”.

El histrión, que lo mismo ha actuado con personajes que hablan su idioma en filmes como El odio (1995) o en inglés en El cisne negro (2010), también señala que su pasión por conocer diferentes culturas va más allá de su trabajo como artista.

“Mi interés por el mundo y aprender otros idiomas en realidad no tiene nada que ver conmigo como actor. Creo que sólo es interesante para mí, además de que ir y vivir en otros lugares y aprender otros idiomas te da una mejor perspectiva del mundo, por supuesto, pero también de tu propio país”, explica Cassel.

“Tuve que dejar Francia y verla de lejos para entender lo que realmente es y siento que entiendo más del mecanismo de mi país desde que he estado lejos. La cosa es que mientras más viajas, más cambia tu perspectiva de todo, mientras más idiomas hablas es como ser más y más flexible para entender, supongo, lo que llamamos cultura”, apunta.

Lleno de acción

En el primer episodio de Liaison, el personaje de Cassel, un agente llamado Gabriel, aceptó una misión para retirar a dos piratas informáticos sirios; a la par de ello Londres recibió una serie de ciberataques. Ahora que ha comenzado la historia que mezcla la acción del espionaje con una historia de amor, así como una reflexión sobre cómo los errores del pasado pueden destruir el futuro, al personaje de Cassel se unirá el de Eva Green (la agente Alison), quien fuera pareja de Gabriel y con quien volverá a trabajar.

“Quería hacer mi personaje más francés en la forma en que es casual acerca de las cosas, de cómo no se toma nada en serio, pero no de una manera británica como James Bond, sino más bien en que él es profundamente responsable pero está viendo cómo funcionan las cosas detrás de las cortinas”, adelanta Cassel sobre su personaje.

“Él es un oscuro y pesimista que tiene que jugar a ser optimista”, detalla.