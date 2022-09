A un paso de que Rammstein llegue a México, ¿Qué esperar del concierto?

Después de casi tres años de la última vez que pisaron nuestro país, ¡por fin termino la espera! y a partir de este primero de octubre los fans Rammstein podrán revivir y corear los temas más exitosos de la banda alemana, a lo largo de tres conciertos.

La agrupación, conformada por Till Lindemann, Oliver Riedel, Richard Z. Kruspe, Paul Landers, Christian Lorenz y Christoph Schneider está de vuelta en los escenarios, tras la cancelación de sus presentaciones durante la pandemia del Covid-19, pero no sólo dará una fecha, sino que ofrecerá tres conciertos a sus fans, ávidos de agitar la cabeza al ritmo de las percusiones y el sonido grueso de las guitarras de Kruspe y Paul Landers.



Foto: Instagram

La cita tendrá lugar en el estadio de béisbol del Foro Sol, uno de los recintos que más conciertos ha recibido este año. De acuerdo con lo hasta ahora calculado, se espera que más de 30 mil asistentes abarroten el evento a lo largo de las tres fechas que ofrcerá la agrupación, el 1, 2 y 4 de octubre.

¿Por qué Rammstein usa pirotecnia en sus conciertos?

Sus conciertos, caracterizados por el uso de la pirotecnia tienen su origen, y es que desde que el vocalista Till Lindemann comenzó a cantar con Rammstein existían muchos lapsos de canciones en sus shows dónde no cantaba. Esos silencios provocaron incomodidad en el líder de la banda y fue así como nació la propuesta de incluir juegos pirotécnicos en los shows.

En un inicio, fue el mismo Lindemann quien se encargó de fabricar los juegos pirotécnicos, pero la producción comenzó a ser más y más grande hasta que terminó por superar el control que podía tener en los juegos pirotécnicos y, en la actualidad, es un equipo de especialistas quienes se encargan de aviviar los fuegos artificiales que convierten a cada uno de sus recitales en toda una experiencia.

Y así como los juegos pirotécnicos, las puestas en escena y los performance de la banda son otra característica que se podrá disfrutar en su regreso a México, un ejemplo de ello es en la canción "Buck Dich", dónde los músicos aparecen en el escenario atados del cuello y avanzan sobre él gateando, dando la impresión de que están siendo sometidos y castigados, tal y como el tema lo describe:

"Inclínate te lo ordeno

vuelve tu rostro hacia mí

tu cara me no me importa

inclínate".

Además, Rammstein suele utilizar algo que sus seguidores han nombrado como "La cosa gigante", un aparato con forma fálica que lanza espuma a las y los asistentes, aunque solo lo han utilizado en algunas ocasiones, por lo que sus fans se preguntan si en esta gira incluirán este objeto.

