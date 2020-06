Un documental que busca dar esperanza a sobrevivientes

La investigación de la periodista estadounidense Michelle McNamara tuvo como resultado el bestseller I’ll be gone in the dark: one woman’s obsessive search for the golden state killer, que ayudó a la policía estadounidense a descifrar la identidad del asesino que por años aterrorizó a California.

Para el que fuera esposo de McNamara, Patton Oswalt, ver el trabajo de ella esta vez adaptado al género documental es una forma de hacer tributo no sólo a la periodista sino a las víctimas y sus familias.

“Espero que el público realmente se adentre en la historia de las víctimas, de las sobrevivientes, las familias de las víctimas y lo resilientes y fuertes que fueron. Espero que a la gente le dé un sentido de esperanza y humanidad”, dice.

McNamara falleció en 2016 y el libro se lanzó de forma póstuma dos años después.

Esta noche llega la adaptación para la pantalla con la serie documental El asesino sin rostro (I’ll be gone L asesino sin rostro (I’ll be gone in the dark), compuesta por seis episodios, que estrena a las 23:00 horas en HBO y HBO GO.

El también comediante relata las dificultades que tuvo al ayudar a la creación de dicho documental.

Sabiendo que no sería capaz de ver nada del material de forma objetiva, debido a su apego emocional dejó todo en manos de la directora Liz Garbus.

“(Le di) las computadoras de Michelle, teléfono, notas, y le dije que confiaría en ella porque yo no podía ver esas cosas por mucho tiempo antes de que me consumiera. Así que mi trabajo fue más de reunir material, hablar a amigos, familia y tener todo a la mano”, cuenta.

Para la directora de la serie, una de más cosas más gratificantes de ver el producto final fue ver a las víctimas contar su historia por un lado y presenciar lo liberador que esto era para las víctimas.

“Hubo gente que realmente estaba lista para hablar, muchos que nunca antes lo habían hecho y otros para los que era realmente un beneficio”.

“Creo que parte de esto era que creyeran que no íbamos a reducir sus historias a tres minutos sólo retratando lo peor que alguna vez les pasó. También estábamos interesados en el contexto, el camino del crimen y cómo lo manejó el sistema de justicia”.

La docuserie de seis episodios tendrá un capítulo nuevo cada domingo en HBO.

El llamado “asesino de Golden State” —cuyo verdadero nombre es Joseph James DeAngelo— es considerado uno de los más aterradores al violar a alrededor de 50 mujeres y cometer entre 12 y 13 asesinatos. Tras escapar de la policía por 40 años, actualmente podría declararse culpable en su próxima cita en la Corte este 29 de junio.