Marco de la O obtuvo gran reconocimiento por su personaje de El Chapo en la serie del mismo nombre pero, más allá del éxito y de los foros de tv, hoy es un papá amoroso que pasa la cuarentena cuidando a sus dos hijas, cambiando pañales.

“Tengo una recién nacida de cinco meses, otra de cuatro años y me tocó ejercer la paternidad al 100%, a cambiar pañales. Me dicen que ahora que hay tiempo hay que leer, hacer ejercicio ¡pero yo no tengo tiempo de nada!”, dijo el actor.

La pandemia lo agarró grabando una serie de televisión con Telemundo y Netflix, una que es una continuación pero de la que no quiso dar detalles, sin embargo, agradeció que, a diferencia de muchos otros proyectos, no hayan dejado a los actores a la deriva.

“Al principio se hablaba de que se iba a cancelar, pero sobrevivió porque creo que sale más caro cancelarla que continuarla y hasta nos siguen pagando para mantenernos estos días. Tengo que darle gracias a Dios porque no toda la gente tiene esa posibilidad. El personaje que voy a interpretar es divertido”.

El actor sigue vigente en cuarentena, ya que el 8 de mayo se estrenará por Claro Video la serie R, protagonizada por Mauricio Ochmann, Marco de la O, Plutarco Haza y Paulina Dávila. La serie comienza cuando a Franco (Ochmann) le diagnostican cáncer términal. Fidel (Marco), es su mejor amigo, pero siempre ha estado enamorado de su esposa, y eso desatará situaciones divertidas y peligrosas.

“Es un malo divertido, y yo venía de ser el malo malo, el de El Chapo, el de Rambo, y este es un malo que de repente se echa sus chistoretes de humor negro. Creo que por eso también acepté el personaje. Me gustó que respetan los estándares de las series”, agregó.

Todos los capítulos estarán disponibles desde mañana.