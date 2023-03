Tyga le demuestra su amor a Avril Lavigne con un collar de diamantes de 80 mil dólares

¡El amor está en el aire! La pareja del momento, el rapero Tyga y la cantante Avril Lavigne, no tiene miedo de mostrar su amor al mundo. Desde que se confirmó su romance en marzo, los dos han sido inseparables y se han dedicado gestos de cariño. El último de ellos ha sido un impresionante collar de diamantes que el famoso le regaló a su amada, valorado en 80 mil dólares.

El intérprete de “Taste” gastó la “escandalosa” cantidad en un pieza de joyería elaborada a las medidas de la exprometida del cantante Mod Sun, que de acuerdo con “TMZ”, recibió el costoso detalle el pasado jueves.

El joyero, ubicado en la ciudad de Nueva York, Eric Mavani, dijo al portal que la cadena tiene 50 quilates de diamantes negros, blancos y zafiros rosas.



Fotos: Vía Instagram @ericdajeweler

Tyga también añadió el primer nombre de la voz de “Complicated" y su inicial escrita sobre corazones rosados, además de dos calaveras con dos huesos cruzados por debajo.

Mavani compartió a través de su cuenta de Instagram las imágenes del collar y escribió:"Nueva pieza hecha para la leyenda @avrillavigne”, junto a unos emojis que describirían su personalidad.

Por si fuera poco, la artista no dudo en presumir su nueva adquisición, ya que fue captada usándolo en Los Ángeles y lo presumió orgullosa en su Instagram.

Aparentemente, el rapero habría pedido a la tienda que hiciera la joya hace tres semanas, cuando el representante de Sun, confirmó la ruptura con la famosa, lo que lo tomó por sorpresa , pues recordemos que el cantante se encuentra de gira en Estados Unidos.

“Estaban juntos y comprometidos desde hace tres días cuando él se fue de gira, así que si algo ha cambiado, eso es una novedad para él”, dijo su portavoz.

A pesar de la desilusión amorosa, la nueva pareja no ha dejado de compartir momentos juntos públicamente, pues aclararon las especulaciones con un tremendo beso durante la fiesta Mugler x Hunter Schafer, en la semana de la moda en París, asimismo caminaron de la mano frente a la prensa.

Los fanáticos de Mod Sun no han reaccionado bien al nuevo romance de Lavigne, ya que en uno de sus conciertos, el público insultó a Tyga.

Resulta que Sun, quien no ha dejado de trabajar tras la sorpresiva ruptura, dio una presentación en la ciudad de Nueva York.

En el show también se presentó otro rapero llamado Travie McCoy, quien elogió a su colega: “Solo quería darle todo el amor que tengo en mi corazón en este momento a un hermano, Mod Sun", dijo y contó cuando se conocieron en Melrose Avenue, una calle de California.

"Diré esto: es uno de los tres hijos de p... más leales que he conocido en mi vida", continuó.

Al término del emotivo discurso agregó: “F…Tyga” y levantó el dedo de en medio frente al público, lo que hizo que los espectadores estallaran en aplausos.

En el video se observa como Sun corre hacia la parte trasera del escenario para ocultarse detrás de una pequeña elevación, como si estuviera apenado por lo sucedido.

Después, poco a poco comienza a caminar al frente con una sonrisa de oreja a oreja, justo cuando los fanáticos comienzan a gritar con fuerza “F…Tyga”.

Seguido de ello, Mod y su grupo interpretaron “Cupid's Chokehold”.

Travie McCoy came out at the Mod Sun show, performed Cupid’s Chokehold, said “FUCK TYGA” and left. Legendary. pic.twitter.com/8SpnQ7EP2k

— Robbie Fox (@RobbieBarstool) March 16, 2023