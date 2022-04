La única razón frente a la que Eugenio Derbez no puede utilizar el humor es la mentira. El comediante mexicano sabe que la risa es una buena herramienta frente a situaciones de tensión y por eso decidió recurrir a ello cuando se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero asegura que si lo tuviera de frente quizá no sería capaz de estar tan relajado.

El pasado 25 de abril el presidente señaló en su conferencia mañanera a Eugenio de haber rechazado el diálogo que se establecería ese día junto a él y otros activistas y artistas que forman parte del movimiento “Selvame del Tren”, que busca que el proyecto de transporte orquestado por el actual gobierno respete la selva, ríos y cenotes en su paso por Quintana Roo.

El actor grabó un video desde la playa donde explicó que debido a que está filmando una película, le fue imposible asistir, pero él era el único que se ausentaría. Además utilizó algunos de sus personajes como “El longe moco” y “Armando Hoyos” para referirse a la cancelación repentina.

“No es una lucha contra él (AMLO) y de repente sentí que ya estaba convirtiendo en algo personal; somos más de 70 y al único que menciona prácticamente diario es a mí o porque yo no pude porque tuve que ir a filmar se canceló la reunión, entonces la intención era un poco de aligerar con comedia y decir ‘no es personal, sólo estamos avisando que aquí hay algo que está pasando y ya es todo’, si él no quiere hacer caso, está bien, no hay problema, pero por eso decidí meter humor, para que no sea tan confrontativo”, dice Derbez en entrevista.

Lee también: Moderatto sufre robo de su equipo musical en autopista México-Puebla

Dentro del movimiento también se encuentran actores como Kate del Castillo, Bárbara Mori y Fernando Rovzar, quienes junto al también productor hicieron un video para advertir a los ciudadanos sobre la destrucción ecológica que supone la construcción del tramo cinco del proyecto.

Derbez dice que no puede con las mentiras

Ahora el diálogo con ambientalistas y famosos lo atenderá la Secretaría del medio ambiente según informó el presidente, quien también expuso una fotografía en la que aseguró que Eugenio fue uno de los que inauguró el parque turístico Xcaret en la misma zona que hoy se protege, lo cual desmintió después el actor.

“Esa foto de Xcaret fue de hace 4 años que estuve conduciendo los Premios Platino, Xcaret se inauguró en 1990, yo era un bebé, no tenía la cara que tengo en la foto que exhibieron en la mañanera, no hay que mentir porque si mienten entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol y que no van a destruir ningún cenote”, expresó el actor en su video.

Lee también: "Si AMLO quería foto conmigo, yo feliz"; Eugenio Derbez aclara que no inauguró Xcaret

Por este tipo de afirmaciones es que Derbez asegura que, aunque sí le gustaría establecer una conversación directa con López Obrador, quizá no podría mantenerse relajado o hacer bromas frente a él.

"Me gana la visera porque yo puedo y soy la persona más diplomática que puedas imaginar, pero no puedo con las mentiras y si él no mintiera yo sería lo más agradable y le cuento chistes y me tomo fotos, pero si empieza a decir que inauguré Xcaret o cosas así o que cancelamos todos, no pues no, cuando dices mentiras ahí sí me sale el otro Eugenio", expresó.

Por ahora Eugenio está promoviendo el estreno de la cuarta temporada de "LOL", un programa producido por él mismo en el que varios comediantes compiten por un millón de pesos, mismos que este año serán donados a una fundación elegida por los comediantes ganadores.

rad