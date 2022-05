Tras veto de Televisa, a Carlos Espejel le costó encontrar trabajo en Los Ángeles

El actor Carlos Espejel recordado por personajes como "Chiquidrácula" , "Carlinflas" además de su participación en el doblaje de "Sid" en "La era del hielo", expresó lo complicado que fue para él lograr oportunidades fuera del país después del veto de Televisa.

La cadena vetó por varios años al actor que comenzó su carrera con ellos en 1971 con el programa "Chiquilladas", luego de que él buscara expandir sus fronteras con la cadena TV Azteca, ante lo cual el actor buscó probar suerte en Estados Unidos.

"Es un proceso difícil injusto por supuesto pero disfruté mucho el tiempo que pasé en Los Ángeles se me abrieron otras puertas otras empresas empezaron a apostar por mi", compartió Espejel.

Además el actor recordó las trabas que tuvo al buscar abrirse otras puertas.

"Me sentí enojado de que nos dijeran 'te vas allá ya no regresas', yo no soy el problema, yo no soy la competencia", reconoció.

Asegura que hoy día las cosas en los medios han cambiado, las diferencias entre televisoras se han minimizado y ha recibido propuestas nuevas de Televisa.

"Pero bueno ahora las cosas han dado una vuelta, ahora Televisa me ofrece y por supuesto lo que uno como actor quiere es trabajar", aclaró Espejel durante su asistencia en la alfombra roja de la obra de teatro "Fiebre de sábado por la noche".

Actualmente Carlos Espejel interpreta al personaje "Chicopasote" en la serie "Se rentan cuartos" a través de Comedy Central, canal perteneciente a Paramount.

rad