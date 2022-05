Tras polémica con Nodal, Belinda desata rumores de nuevo romance

Esta mañana los nombres de Christian Nodal y la cantante Belinda se volvieron tendencia en las redes sociales, luego de que el intérprete de regional mexicano hiciera uso de sus redes sociales para responder a las supuestas indirectas que la madre su exnovia, la señora Belinda Schüll, ha hecho en sus distintos perfiles.

Nodal expuso una de las partes más privadas y polémicas sobre su relación con la artista española, al publicar una imagen en la que su exprometida le pedía dinero para poder arregalar sus dientes, además de cierta cantidad que sería destinada a sus padres. Recordemos que tras darse a conocer el truene de la pareja, circularon rumores de que los problemas entre ellos iniciaron justo por dinero.

Junto con la captura de pantalla, el intérprete de 'Botella tras botella' compartió un mensaje dirigido a la señora Schüll en el que piden lo dejen sanar y se mantengan al margen de él: "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me cansé de dar se acabó todo", escribió.

Tal parece que las acciones de Nodal no solo causaron fuerte impacto en Internet, también en la ojiazul quien tras el escándalo se dejó ver junto al actor argetino Guillermo Pfeing, con quien comparte créditos en la serie de Netflix, "Bienvenidos a Edén".

Belinda decidió publicar un video en su cuenta de Instagram, en el que aparace al lado de Pfeing, mientras ambos observan un atardecer en la playa, pero lo que llamó la atneción y levantó los rumores de un posible romance es que dicho video está enmarcado con la imágen de un corazón, además de que 'Beli' aparece muy sonriente y despreocupada.

¿Indirecta para Nodal?

Muchos fans de la cantante han tomado esta publicación como una contestación directa a las palabras de Christian Nodal, no solo a las que hizo recientemente, también a las últimas declaraciones que dio a diversos medios de comunicación, en las que aseguraba que se encontraba bien tras su ruptura sentimental; incluso, lo han tomado como una cachetada con guante blanco a las apariciones que ha hecho el cantante con diferentes mujeres.

Hasta el momento la intérprete de 'Egoísta' no ha confirmado o desmentido ningún rumor; sin embargo, el día de ayer concedió una entrevista al programa Ventanenado en la que aseguró que ella isma se había prohibido tener novio, por el momento.

mld