Tras parto prematuro, Cecy Wushu de "Exatlón" habla de la pérdida de su bebé

Cecy Álvarez, mejor conocida como “Wushu”, ex participante del “Exatlón”, dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de su bebé, luego de atravesar un parto prematuro en la 23° semana de gestación y, aunque la deportista decidió compartir la noticia con sus seguidores, también pidió respeto para asimilar la noticia y vivir su duelo.



Foto: Instagram

Fue hace tan sólo dos semanas cuando la deportista de 29 años dio a conocer la noticia de que ella y su esposo, Elías Dorado, estaban a la espera de su primer bebé, luego de cuatro meses de haber contraído matrimonio.

En esa ocasión, Cecy compartió una serie de fotografías en las que era visible su embarazo avanzado, pues su vientre lucía abultado y vestía, junto con su pareja, jerseys de los San Francisco 49ers​, mientras sostenían en sus manos un pequeño mameluco con el mismo logo del equipo de futbol americano.



Foto: Instagram

En la publicación, la atleta expresaba que, desde hacía mucho, había esperado compartir la noticia de su embarazo con sus miles de seguidores, sin embargo, tomó la decisión de esperar, junto con Elías, debido a “algunos sustos de papás primerizos”, pero en esa publicación no hacía más que expresar palabras de amor y emoción con respecto a la noticia.

“¡Estamos muy felices porque la familia va a crecer! Cuando vimos la palabra EMBARAZADA no lo podíamos creer, ver las letras que confirmaban lo que ya sentía hizo que vinieran risas, lágrimas, emociones y todo a la vez. Qué suerte la mía poder crear una familia con mi persona favorita en el mundo, pronto seremos tres, que ilusión! “, escribió.

Sin embargo, el día de ayer hizo una nueva publicación en la que compartió que su bebé había perdido la vida. Con un video enternecedor, Cecy Wushu hizo un recuento de imágenes en las que se puede ver el proceso de su embarazo, así como el video del momento en que ella y su pareja se enteraban de que se convertirían en madre y padre, en todas ellas, la joven luce acariciando su vientre y, al final de la secuencia, puede apreciarse la urna en la que ahora descansan los restos de su bebé.



Foto: Instagram



Foto: Instagram

“UN DÍA A LA VEZ: El día que me enteré que sería mamá fue el día más feliz de mi vida, entendí el amor incondicional del que tantas veces mi madre me habló y me ha demostrado día a día”, inició su mensaje.

“Con el mismo cariño que te comparto los buenos momentos, me toca compartir una triste noticia, con 23 semanas tuve un parto prematuro, con mucho dolor y el corazón roto entregamos nuestro bebe a Dios (…) Gracias a todos los que han estado pendiente de mi salud, de nosotros, con el favor de Dios saldremos adelante, los apreciamos y los queremos mucho”, prosiguió.

Pese a que la exparticipante de Exatlón fue abierta al hablar de su pérdida, en este mensaje también solicitó a sus seguidores que respetaran el momento sensible al que se enfrenta, tanto ella como su familia, por lo que pidió paciencia para que pueda atravesar su duelo, pues dejó abierta la posibilidad de hablar de lo ocurrido, si un día se siente preparada para ello.

Exparticipantes de "Exatlón" apoyan a Wushu



Foto: Instagram

Finalmente, Álvarez agradeció las muestras de cariño de aquellas personas que se han hecho presentes ante su perdida y que están pendientes de su salud, pues han sido muchas excompañeras de reality que le han dedicado una palabra de aliento en sus redes, así como figuras del medio. Entre ellas se encuentran Zudickey Rodríguez:

“No encuentro las palabras, solo siento una tristeza enorme mi querida CECY. Te abrazo con todo mi corazón. Solo Dios y el tiempo podrán ayudarte. Me parte el alma y lloro contigo. De mamá a mamá, Te quiero.”

Casandra Ascencio:

“Lo siento mucho! Te mando un fuerte abrazo.”

Doris del Moral:

“Ánimos mi Wushuuuu! Mucha fuerza”.

Ximena Duggan:

“Lo siento muchísimo, Wushu hermosa. No hay palabras. Te abrazo, te acompaño y te mando toda la fuerza del mundo”.

y Laura G:

“Querida Cecy, te abrazo en este momento tan doloroso”.

