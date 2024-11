Liam Payne tuvo una breve oportunidad de disfrutar su mansión en Miami, donde se mudó solo unas semanas antes de su trágica muerte en Buenos Aires. Ahora, la propiedad ha sido nuevamente puesta en alquiler.

Ubicada en Wellington, Florida, en la zona de Palm Beach, la lujosa villa está disponible por $9 mil 950 dólares mensuales. Cuenta con cinco dormitorios, seis baños, una amplia cocina y un área ideal para reuniones con amigos.

De acuerdo con TMZ, Liam y su novia, la influencer Kate Cassidy, firmaron un contrato de arrendamiento a corto plazo para la casa a finales de septiembre.

A través de sus redes sociales, Cassidy había mostrado su nuevo hogar a sus seguidores, destacando varios espacios, como los cuartos para disfrutar de un café por la mañana, así como otros más íntimos. También mostró imágenes de la alberca, que ambos estaban emocionados de usar debido al intenso calor de Miami.

Captura vía TikTok.

Liam, por su parte, hizo un clip para Snapchat en el que presumió el interior de la propiedad y compartió su entusiasmo por la casa valorada en 1,7 millones de dólares.

Según señala el portal, desde que se anunció que la mansión estaría nuevamente en renta, se han realizado algunos cambios, como una nueva capa de pintura y decoración, lo que le ha dado un aire más fresco.

La alberca en la mansión donde vivía Liam Payne. Foto: Vía TikTok.

El intérprete de “Story of My Life” falleció el 16 de octubre en el hotel Casa Sur Palermo (Argentina), después de caer desde el tercer piso, específicamente desde la habitación en la que se hospedaba. Se informó que había experimentado ataques psicóticos y alucinaciones previamente.

Kate estuvo con él en Argentina y ambos asistieron al concierto de Niall Horan, exmiembro de One Direction, pocos días antes de la tragedia. Sin embargo, la joven regresó a Miami y su novio perdió la vida dos días después.

En un video que documentó su vuelo de regreso a Estados Unidos, Cassidy expresó que su experiencia en Sudamérica le había encantado, pero no era su idea quedarse más tiempo: “Odio quedarme en un lugar por mucho tiempo. Se suponía que íbamos a estar allí cinco días, pero se convirtieron en dos semanas y yo pensé: 'Necesito volver a casa'".

Más tarde, la creadora de contenido dedicó un emotivo estado a Payne, revelando que tenían planes de casarse el siguiente año.

Imputados en la causa sobre la muerte de Liam Payne están libres

Los tres hombres imputados en la causa judicial que investiga las circunstancias de la muerte del cantante británico Liam Payne, , permanecen en libertad y serían interrogados en los próximos días.

Así se lo hizo saber a The Associated Press un funcionario judicial conocedor de la investigación que no se quiso identificar porque no está habilitado para hablar públicamente sobre el asunto.

El fiscal Andrés Madrea ha señalado como imputado a Rogelio Luis Nores, quien acompañaba de manera cotidiana al artista durante su estadía en Buenos Aires. Está acusado del delito de abandono de persona seguido de muerte, y suministro y facilitación de estupefacientes, indicó el funcionario judicial con el que habló AP.

Nores, de 36 años, es estadounidense pero tiene documento de identidad como residente en Argentina.

Los otros dos acusados son los argentinos Ezequiel Pereyra, empleado de la hotel donde murió el artista que debe responder por dos suministros de cocaína a Payne en el periodo en que se encontraba en ese establecimiento, y Braian Paiz, un proveedor de drogas que al parecer le suministró sustancias en dos momentos diferentes el 14 de octubre, dos días antes de su muerte, según la investigación judicial.

Días atrás, el fiscal solicitó a la jueza Laura Bruniard, a cargo de la investigación, la detención e indagatoria de los tres. Todos ellos se presentaron recientemente en oficinas judiciales para ponerse a disposición de la justicia pero siguen en libertad porque a criterio de la jueza no hay riesgo de fuga. Los tres tienen prohibida la salida del país.

Los investigadores buscan además el Rolex que el artista tenía puesto en una de sus muñecas entre dos y tres horas antes de caer desde el balcón, según constatan imágenes captadas en las que aparece con el valioso objeto. El reloj ha sido buscado en la habitación del hotel sin éxito, señaló a la AP la fuente consultada.

*Con información de AP.