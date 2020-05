Tras el Covid, vienen más pandemias

Para Rodrigo Medellín, biólogo y uno de los protagonistas de la serie Exploradores en casa, de National Geographic; las personas están cada día más conscientes de lo importante que es el cuidado del medio ambiente, pero aún hay un largo camino por recorrer

El biólogo considera que la pandemia que vivimos será sólo la primera crisis de origen ambiental que afecta a todos en el planeta, porque a largo plazo viene el cambio climático, cuya etapa será más duradera y sus efectos mucho más profundos. Pero aún la humanidad está a tiempo de reducir la fuerza de ese golpe.

Como ejemplo, señaló que los animales están dando un aviso de que los seres humanos están haciendo algo mal, con el hecho de estar apoderándose de espacios que están vacios de turistas por la cuarentena, lo que indica que hay que analizar los hábitos de consumo que se tienen.

“Por razones profesionales y éticas, llevo 12 años de no comerme ni un sólo camarón; no es que sea alérgico, que me caigan mal o no me gusten, es que yo sé que cada kilo de camarón representa 40 kilos de animales extraídos, muertos y regresados al mar, porque los barcos camaroneros en lo único en que están interesados es en el camarón. Así que si estamos matando 40 kilos de seres vivos”.

Medellín participó a finales de abril en las actividades de National Geographic por el Día de la Tierra, en donde resaltó el cambio de mentalidad en México.

“Cada vez hay más mexicanos conscientes y que está haciendo cambios en su vida diaria. ¿Cuánto nos falta? Todavía falta mucho. Este golpe que estamos viviendo el día de hoy (por el coronavirus) es un avance importante porque aquí no hay nadie que pueda negar que es un golpe de origen ambiental y que si no tenemos cuidado con el medio ambiente de aquí en adelante, vamos a tener otra pandemia de estas dimensiones o peor”, dijo el biólogo experto en murciélagos.

Explica que la divulgación de programas como lo hace National Geographic “es una manera de resaltar la esperanza y el interés de los humanos, con respecto a lo que tenemos que hacer para cuidar al planeta”.