Tras agresión, hermano de Mónica Dossetti se confiesa: "Merezco ir a la cárcel"

José, el hermano de la actriz Mónica Dossetti, acepta las críticas que ha recibido tras darse a conocer un video en el que violenta física y verbalmente a su hermana, quien aparece en silla de ruedas y padece desde hace 14 años esclerosis múltiple.

En un encuentro con los medios de comunicación, Dossetti detalló que está en la mejor disposición de colaborar con las autoridades, pues se investiga el caso de agresión que cometió en contra de su hermana, a quien cuidaba desde hace cinco años.

El también productor dijo que aunque no hay una denuncia como tal en su contra, tras darse a conocer el video las autoridades están investigando lo ocurrido, él ha tenido que acatar no acercarse a Mónica y acudir a audiencias y sesiones con psicólogos y médicos que investign su estado de salud físico y mental.

Desde que José habló ante los medios de comunicación de lo ocurrido, ha reconocido su culpa, y en esta ocasión admite que merecería ir a la cárcel, porque sabe perfectamente que lo que hizo estuvo muy mal.

"Ese abuso que hice lo hice sobre una persona en silla de ruedas, mujer, indefensa y no tengo perdón, la ley está haciendo su trabajo para encontrar el proceso adecuado", señaló.

Sabe que merecería ir a la cárcel

José Dossetti lamenta que su paciencia haya sido poca y no se pudiera controlar aquel día que agredió a su hermana Mónica al grado de intentar estrangularla. "Fue una bomba de tiempo que ese día explotó".

A pesar del panorama poco alentador, agradece que tras lo ocurrido mucha gente se haya acercado a ofrecerle ayuda tanto a él como a su hermana, quien ahora está al cuidado de otros familiares.

“No estoy listo, no puedo ayudarla; soy el peor, quiero pero no puedo; tengo cero paciencia, demasiada decadencia en mis pensamientos que me hacen no poder".

Actualmente, José recibe ayuda psicológica, y admite que desde hace tiempo las cosas en su vida no son las mejores, inluso físicamente no está bien, ha perdido mucho peso sin causa aparente: "No estoy bien de salud mental, no estoy bien de salud física", admitió.

Confesó estar triste porque ya no podrá estar cerca de su hermana, y tiene miedo de que al final Mónica sea trasladada a una clínica especial, algo que la familia nunca quiso que pasara, pues en esos lugares suelen cometerse abusos con los enfermos.

"Mi temor más grande es Mónica en un instituto porque no queremos la familia que esté en un instituto, en un instituto también abusan de la gente, como fui yo, abusivo".

Dossetti confesó tener miedo por lo que vaya a pasar, dice que ir a la cárcel es una opción que además sabe que merece.

"Tengo mucho miedo, créeme que mi temor menor es irme a la cárcel, no porque no pueda pasar, por supuesto puede pasar, pero es lo que me merezco".

¿Cómo está Mónica Dossetti?

José habló del estado de su hermana Mónica, quien desde ace 14 años padece esclerosis múltiple progresiva; detalla que durante una década se estuvo tratando con un urólogo, resonancias y medicina para la esclerosis, las cuales son muy caras.

Después, cuando empezaron a vivir juntos, Televisa le quitó la esclusividad a Mónica, lo cual ocasionó que ya no se pudieran comprar los medicamentos; tras la ocurrido el panorama cambió y hay buenas noticias.

"Televisa se la sostuvo (la excusividad) 10 años por ayudarla porque no trabajaba, pero le daban ese dinero para sus gastos. Desde entonces ya no se pudieron sustentar los gastos de este tipo, ahora volvieron, ahora hay ofertas de tratamientos para Mónica. Incluso, una fundación ya se acercó para ayudar, así como servicios del DIF".

Los gastos de la enfermedad de Mónica, explica José, han hecho que las cuentas bancarias de la familia estén vacías; asegura que su hermana no ha pensado en el suicidio ni se hace daño así misma: “Tiene una ilusión muy grande que va a estar bien algún día”.

