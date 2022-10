Tras agresión, Daniela Spanic asegura que teme por su vida

Daniela Spanic describe como “un infierno” lo que está viviendo, luego de que el jueves pasado una persona atentó contra ella al lanzarle una piedra en la cabeza, justo del lado donde en 2007 tuvo un derrame cerebral.

“La verdad es que sí (temo por mi vida)”, asegura.

La actriz acudió este martes a la Agencia 50 del Ministerio Público, en el área de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, en la Ciudad de México para realizar el retrato hablado de su agresor.

“No sé de dónde salió ese hombre, por qué me hizo eso, me pegó donde me operaron”, dijo Spanic en entrevista.

“Me duele todavía, tengo que dormir de lado porque tengo un hueso de lado y me duele”.

En el certificado médico de Spanic se lee que tiene un esguince, además de un problema en la parte de abajo de la cadera, por lo que necesita tomar terapia con un ortopedista. La hermana gemela de la actriz Gabriela Spanic tendrá que realizarse otro estudio para descartar que haya presentado alguna otra repercusión.

Fue hace siete años cuando el exmarido de Daniela (Ademar Nahum) se fue de la casa y, dice, se quedó sola con su hija. Apenas en 2021 pudo divorciarse. Ahora que fue agredida, comenta que su exesposo no la llamó y tuvo que comprarse sus medicamentos ella sola.

“No me quiso pagar la terapia, gastaba mucha gasolina en viajar tan lejos”, detalla.

Daniela no puede asegurar que el autor intelectual del golpe fuera su exesposo, sin embargo, explica que el día que fue atacada, había ido a la misma fiscalía porque Nahum no estaba cumpliendo con el convenio de divorcio.

“Vine por el convenio de que iba a arreglar toda la casa, que iba a tener (otro) chofer porque el mío hace lo que se le da la gana, me falta el respeto, ya no lo quiero, llega y se va a la hora que quiere”, señala.

Su hermana Gabriela se encuentra en este momento en Miami, EU, por lo que no pudo acompañarla en esta ocasión.

“Me han pasado muchas cosas pero confío en Dios, él sabe lo que he vivido, todas las maldades se descubren”.

Respecto a las cláusulas de divorcio, Spanic afirma que su expareja no ha cumplido con arreglar la casa desde hace meses y darle la medicina que necesita.

“Siempre me da un medicamento más barato, no me compra completo, ni nada, ni a mi hija”, dice molesta.