El regreso de Chayanne a México se ha convertido en un auténtico fenómeno; no sólo por la reacción de los fans; sino por la alta demanda de los boletos.

En sólo cuestión de horas, las localidades para todas sus presentaciones, incluyendo las dos que originalmente habían anunciado en la CDMX, se agotaron. Incluso, durante la preventa exclusiva, la página de Ticketmaster colapsó, dejando a varios seguidores sin boletos y completamente desilusionados.

Sin embargo, dicen por ahí que lo último que muere es la esperanza y, pensando en todos aquellos que se quedaron fuera de sus conciertos, el boricua decidió abrir nuevas fechas.

Lee también ¡Baila al ritmo de Chayanne!: ¿Cuáles son los precios oficiales de los boletos para su gira en México?

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de Ocesa, y confirmada más tarde por el propio artista, quien además de agradecer a su público por el recibimiento, se dijo completamente sorprendidos por su sold out.

"Me llena de emoción saber que México me abre las puertas siempre de una manera muy especial. Sigo sorprendiéndome con nuestros Sold Out, pero esto no termina aún, tendremos más noches para que sigamos gozando y bailando. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya los quiero ver", escribió en su cuenta oficial de Instagram









¿Cuándo y dónde serán los nuevos conciertos de Chayanne?

Loa nuevos conciertos de Chayanne en la CDMX se realizarán los próximos 6 y 7 de marzo en el Palacio de los deportes, escenario que también albergará las primeras dos fechas.

La preventa se realizará este 1 de noviembre, a partir de las 11:00 horas; pero únicamente podrán ingresar a ella los tarjetahabientes Citibanamex, a partir de las 11:00 a.m. La venta general se abrirá el 2 de noviembre y podrán participar todos los bancos.









Mientras que en Guadalajara, los nuevos conciertos se realizarán el 5 y 6 de febrero en el Auditorio Telmex, y en Monterrey, el 14 de febrero en el Estadio Banorte.

La gira "Bailemos Otra Vez" es una celebración del regreso de Chayanne a la escena musical tras varios años de ausencia y será una oportunidad para revivir éxitos como "Torero", "Completamente enamorados", "Dejaría todo" y "Provócame", entre otros.

Lee también Chayanne anuncia su regreso a México: Lo que se sabe de sus próximas presentaciones