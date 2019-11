Traje del Batman de Adam West será subastado

Los trajes del show de Batman y Robin de los años 60, protagonizado por Adam West, serán subastados en diciembre en Los Ángeles por un valor mínimo de 150 mil dólares.

La casa de subastas Profiles in History, especializada en objetos de Hollywood, anunció este viernes la venta de los trajes del Dúo Dinámico, así como de otras piezas de vestuario de grandes personajes de la televisión, como el capitán James Kirk y Spock en "Star Treck", la Mujer maravilla de Lynda Carter y el vestido rosa de Jeannie en "Mi bella genio".

Las piezas pertenecen a la colección de John Azarian, "la más importante de objetos clásicos de televisión y superhéroes que existe", según Profiles.

La subasta incluye además una pieza miniatura de la nave de "Perdidos en el espacio" y el busto de Shakespeare en el que Bruno Díaz escondía el botón para acceder a la Baticueva y que fue usado en casi todos los episodios de esta serie que estuvo al aire entre 1966 y 1968.

Está estimado entre 40 mil y 60 mil dólares.

One of the most instantly recognizable signature superhero props in television history will be up for bid on December 17. Join us for The #AzarianCollection Auction to win the #Batmobile #Batphone! https://t.co/N9yd7l6A3V pic.twitter.com/hbIVHwASja

— Profiles In History (@pihauctions) November 20, 2019