Traición de Chiquis cambió el rumbo de la herencia de Jenni Rivera

El nueve de diciembre de 2012, Jenni Rivera falleció a causa de un accidente aéreo, luego de concluir un concierto en Monterrey. Su muerte impactó al medio del espectáculo, pues Jenni se encontraba en uno de los momentos más luminosos de su carrera.

Tras su muerte, comenzó la polémica, pues se sabía que la cantante estaba distanciada de su hija mayor, Chiquis Rivera; aseguraban que Chiquis había tenido una relación con Esteban Loaiza, el entonces esposo de su madre.

Este suceso impactó definitivamente en la herencia que dejó la llamada Mariposa del barrio; por esta traición, en la que ella murió creyendo, dejó sin herencia a su hija Chiquis.

En una entrevista con Univisión, Lupillo contó que desde su punto de vista, su hermana ya presentía algo sobre su muerte. En ese cambio de testamento, Jenni tomó una decisión radical, quitó a su hija Chiquis y dejó como albacea a su hermana Rosie Rivera, quien desde entonces se ha hecho cargo del legado de la artista.

“Todo lo de su testamento lo cambió el jueves, antes de irse al aeropuerto, y ahí fue cuando nombró a Rosie, y ya el jueves 6 (de diciembre) fue cuando lo hizo, el 7 se fue a trabajar a Colima y el día 8 a Monterrey, ya no amaneció el día 9”, dijo Lupillo.

Chiquis Rivera contó en una entrevista con el programa "La historia detrás del mito" que ella ya había perdido a su madre dos meses antes de que el accidente le quitara la vida, pero aseguró que todo fue un mal entendido.

“Yo perdí a mi mamá el día 2 de octubre de 2012, fue un mal entendido, y para mí ese día se me terminó el mundo. Todos los días vivo con eso, nadie sabe el dolor que yo cargo, y más porque fue un malentendido, porque había gente en medio que causó tanto dolor, tantos problemas, que es difícil no tener coraje. Pienso hasta este día que mi mamá en su corazón piensa que yo tuve algo que ver con Esteban, fue en su mente, fue lo que le decía en su mente, fueron otras cosas, pero mi mamá en su corazón, no siento que creía eso, ni de Esteban ni de mí”, expresó entonces.

La decisión de Jenni Rivera de dejar al frente de sus negocios a Rosie estaba escrita en “una carta”, misma, que Rosie ha dicho que se trataba del testamento de la artista, en donde la dejaba a ella al frente de su fortuna.

En una charla con "Un Nuevo Día", de Telemundo, hace algunos años, la misma Rosie habló de la sorpresa con la que recibió la noticia del testamento de su hermana.

“La carta es el testamento, ella decía que yo la iba a leer porque yo iba a ser su albacea (...) El testamento solamente lo he visto yo y mi familia, después del nueve de diciembre nos juntamos con sus abogados y nos leyeron el testamento, el único que decidió no estar fue Lupillo porque dijo 'lo que dejó mi hermana es para sus hijos', hasta el día de hoy yo soy la que sabe todos los secretos de Jenni”.

En la entrevista con "Historias Engarzadas", se le preguntó a Chiquis si consideraba que de no haberse distanciado, su madre la hubiera dejado al frente de su fortuna.

“Sí, lo sé, lo siento, lo reconozco, y yo sé que también toda la gente alrededor lo reconoce y lo sabe”, respondió.

Chiquis fue la única de los hijos de Jenny Rivera que no recibió apoyo económico tras la muerte de la cantante. Jenicka López, Johnny López, Michael Marin, Jackie Rivera y Chiquis son los hijos que tuvo la artista.

Desafortunadamente, el éxito que tenía Jenni sobre el escenario era uno, pero su situación familiar era otra. Violencia intrafamiliar y abuso sexual marcaron la vida de ella y la de su familia. Cuando estaba embarazada por cuarta vez, Jenni se enteró de una terrible noticia: su hermana Rosie y sus hijas Chiquis y Jackie (10, 7 y 3 respectivamente) habían sido constantemente abusadas por su esposo y padre de estas dos últimas, Trinidad Marin.

El hombre se dio a la fuga cuando la artista acudió a las autoridades, pero años después lo encontraron y fue llevado a prisión. Uno o dos años después de la muerte de la cantante, Rosie habría hecho un cambio sobre lo dicho por su hermana al momento de su muerte, pues cedió la custodia de los hijos de Jenny a la hermana mayor: Chiquis, pero Rosie siguió como albacea de la herencia.

“Yo ya no tengo la custodia. Jenni me la dio en octubre, cuando ella estaba molesta con Chiquis y yo conozco a mi hermana, somos impulsivos, corajudos y hacemos…Yo sé que mi hermana se hubiera arrepentido y cambiado el testamento si le hubiera dado más tiempo Dios, como uno o dos años después de que mi hermana murió, Chiquis y yo hablamos de que ella siempre ha sido la guardián, Chiquis literalmente fue como una segunda madre para ellos y solo en ese año los cuidé, viví con ellos y ahora sólo apoyamos a Chiquis, le damos ese apoyo”, dijo a "Hoy" en 2018.

Chiquis aseguró que desde la muerte de su madre no recibió dinero, vivía en la casa de su madre con sus hermanos pero decía que Rosie no le daba apoyo económico y que parte de sus ingresos venían de su salón de belleza y de sus esfuerzos.

En 2015 Chiquis lanzó el libro “Perdón” y en 2016 vendió la mansión donde vivía y que era de su madre, para poder seguir manteniendo a sus hermanos. En ese momento, Jonny tenía aproximadamente 15 años; antes de la venta de la propiedad, se grabó ahí el reality “The Riveras”, que giraba en torno a la vida familiar de los hijos de la cantante.

Los hijos menores de Jenni comenzaron a recibir un apoyo económico luego de su muerte, cantadidas que había quedado estipulado por su madre en el testamento.

Los problemas familiares tras la muerte de la cantante de “Inolvidable” han sido constantes, pero ahora existe una nueva polémica en torno a la herencia de la cantante, la auditoría que se le pidió a Rosie por el manejo de los bienes de Jenni.

Aunque se había comentado que era Chiquis la que estaba pidiendo esta auditoría, fue la propia Rosie la que dijo al programa "Al Rojo Vivo" que quien la estaba solicitando era Johnny; además, dijo que ya hay una sucesora para ser la nueva albacea de los bienes de su hermana mayor.

“El dejar de ser albacea es una decisión que yo quería desde el primer día pero lo hice y lo hago con todo el corazón siempre con el plan de que era un asignamiento que iba a tener un final. Mi anhelo es que esto vaya a mejor, que la siguiente líder sea mejor que Rosie, más inteligente y que lleve a esta gran empresa al siguiente nivel”.

Confirmó en esta misma entrevista que ya hay una nueva albacea, que es miembro de la familia y que se le está dando la preparación necesaria para que pueda estar al frente de la herencia de Jenni.

“Ella va a aprender, la estoy entrenando y cuando ella esté lista vamos a publicarlo, obviamente este proceso es de un año”, dijo Rosie.

Aseguró que el distanciamiento con Chiquis es por cosas menores que no tienen que ver con eso, “Son por cosas pequeñas que dices ¿por qué se tienen que volver tan grandes?”, y agregó que Chiquis no le ha dicho nada respecto a la auditoría y que han estado en comunicación sobre las decisiones que se han tomado en torno a los bienes de su madre.

“A mí me llegó un correo de un abogado de Johny”, dijo Rosie respecto a quién solicitó la auditoría. Aunque no es la primera, sí es la primera que se hace pública, pero Rosie aclara que todo el recurso económico destinado a sus hijos está estipulado por su hermana en el testamento.

“El momento que Johnny reciba su dinero y todos los niños, Jenni lo dejó estipulado muy específicamente, las edades y cuándo, eso está en un testamento que yo deseo que se quede privado”.

Negó que Juan, su hermano, estuviera involucrado, sino que la está apoyando en este proceso. Rosie se ha vuelto motivadora y escritora de libros como “Mis pedazos rotos”, “Take your power back” y recientemente “Dios es tu defensor”.

Estos movimientos y polémicas en torno a la herencia de Jenni Rivera se dan nueve años después de su sorpresiva muerte.

