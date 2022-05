Tom Cruise trae su "Top Gun Maverick" a México

Tom Cruise llegó a la Ciudad de México para la premier de su nueva película ‘Top Gun: Maverick’, la cual se estrenará en cines el próximo 21 de mayo. La tarde de ayer viernes Cruise se presentó en The Ritz-Carlton para un corto saludo a la prensa y con él estuvo todo el elenco protagonista de la película: Jennifer Connelly, Monica Barbaro, Manny Jacinto, Jon Hamm y Miles Teller. “Me siento muy feliz de estar en México”, dijo Tom. La cinta será lanzada luego de más de 30 años de que la original ‘Top Gun’ fuera estrenada por Paramount.

Hollywood estrena algunas de sus películas más grandes y anticipadas de 2022 esta temporada de verano boreal, que comienza este fin de semana con la ayuda de “Doctor Strange and the Multitverse of Madness” (“Doctor Strange en el multiverso de la locura”) de Marvel y Disney y se extiende hasta finales de agosto. Es un momento incierto para la industria del cine, pues los estudios y exhibidores aún están compensando las pérdidas sufridas durante la pandemia y ajustándose a las nuevas maneras de hacer negocios, que incluyen ventanas de estreno más cortas, la competencia del streaming y la necesidad de alimentar sus propios servicios. Y todos se preguntan si el cine volverá alguna vez a los niveles prepandemia.



Sin embargo, aunque la pandemia no ha acabado, se respira un aire de optimismo.

“Todavía esperamos que regresen las grandes audiencias, pero realmente parece que hemos dado un giro”, dijo Jim Orr, jefe de distribución nacional de Universal Pictures. “Tienes la impresión de que el público quiere salir, quiere estar en los cines. Creo que va a ser un verano extraordinario”.



La semana pasada, ejecutivos de estudios y estrellas de cine se reunieron con propietarios de cines y exhibidores en una convención en Las Vegas, promocionando con orgullo películas que prometen que harán que el público regrese al cine semana tras semana.

Las expectativas son particularmente altas para “Top Gun: Maverick”, que Paramount Pictures estrenará el 27 de mayo tras dos años de aplazamientos por la pandemia. El productor Jerry Bruckheimer dijo que nunca dudó estrenar “Top Gun: Maverick” — una película de acción total hecha con una gran cantidad de imágenes aéreas, efectos mecánicos y hasta seis cámaras dentro de las cabinas de los aviones de combate — exclusivamente en los cines.



“Es el tipo de película que encarna la experiencia de ir al cine. Te lleva a otra parte, te transporta. Siempre decimos que estamos en el negocio del transporte, te transportamos de un lugar a otro, y eso es lo que hace ‘Top Gun’”, dijo Bruckheimer. “Hay mucha demanda acumulada para algunas películas y esperamos ser una de ellas”.



