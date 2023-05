Tom Cruise: 4 matrimonios fallidos del actor que intentó conquistar a Shakira

Tom Cruise es uno de los galanes más deseados de Hollywood. El protagonista de “Top Gun” siempre ha estado rodeado de hermosas mujeres, pero se podría decir que la mayoría de sus relaciones no han terminado bien.

Recientemente se lo vio a Cruise junto a la cantante colombiana Shakira en el nuevo circuito de Fórmula 1 en Miami y muchas personas creyeron que había algo entre ellos, y por eso muchas mujeres le advirtieron a la intérprete de “Monotonía” que no se acerque al eterno galán de Hollywood.

¿Cuántas parejas ha tenido Tom Cruise?

La primera relación mediática que el actor tuvo fue con la actriz Mimi Rogers. Se conocieron en 1985 y se casaron en 1987, pero lamentablemente su relación no duró mucho y en 1990 se separaron. Pero Mimi influyó mucho en el protagonista de “Top Gun”, ya que fue ella quien loa acercó a la Cienciología.

Años mas tarde Tom Cruise conoció a Nicole Kidman, se enamoraron, se casaron en 1990 y juntos decidieron adoptar dos niños: Isabella y Connor. Sin embargo en 2001 se separaron, y la imagen de Kidman saliendo del bufet de abogados donde firmó el divorcio se volvió viral.

Tom Cruise y Nicole Kidman. Fuente: Twitter @showmundialshow

“Él me sorprendió. Me enamoré loca y apasionadamente. Me consumió. Estaba desesperada por tener un bebé con él. No me importaba si estábamos casados. Eso es lo que desearía haber hecho”, confesó Kidman en su momento.

Meses después de haber firmado el divorcio con Kidman, Tom Cruise conoció en el set de “Vanilla Sky” a la española Penélope Cruz. Sin embargo su romance nunca se confirmó, y muchos dicen que se trató de una movida de prensa para promocionar la película.

Tom Cruise y Katie Holmes. Fuente: Twitter @showmundialshow

Su último y más reciente matrimonio fue con la actriz y modelo Katie Holmes. En 2005 contrajeron matrimonio, pero en 2012 se separaron. Tienen una hija en común llamada Suri, y se presume que Cruise no tiene contacto con su hija menor por culpa de la Cienciología.