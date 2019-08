Todos bailan por Vadhir

El actor Vadhir Derbez también le hace a la cantada y recientemente lanzó su sencillo “Toda la banda”, que llegó acompañado del #TodaLaBandaChallenge. Se trata de grabarse bailando un fragmento de la canción y, además de fans, familia y amigos de Vadhir, se han sumado. El Escorpión dorado, Faisy, Omar Chaparro y la propia Kailani -hija de Aislinn Derbez- han bailado el tema a ritmo de reggaetón.

Jaitovich sólo tiene un gran amor: el trabajo

Israel Jaitovich siempre habla de su trabajo, pero ¿qué hay de su vida amorosa? El director del canal Distrito Comedia dice que no se ha casado ni tiene hijos, ¿la razón? Una falta de vocación, pues su único gran amor es el trabajo; aunque reconoce que a veces tiene novia y ha tenido dos muy buenas experiencias en unión libre. En cuanto a eso de andar con muchas mujeres al mismo tiempo, asegura que eso ya no se le da. “Ya no se me juntan, de chavo sí, se siente uno muy picudo cuando engañas a una y a otra pero ahora da flojera, si sales con alguien es porque tienes la convicción de salir con alguien”

Serie de Bronco está lista para septiembre

Mientras continúa el conflicto legal entre Guadalupe Esparza y Ramiro, la serie biográfica del grupo se estrenará el 24 de septiembre en el canal de paga TNT, de acuerdo con el Semanario Produ. Luis Alberti, Yigael Yadin, Baltimore Beltrán y Raúl Sandoval darán vida a los cuatro integrantes originales, incluido José Luis Villarreal “Choche”, fallecido en 2012. Debido a que la historia está basada en el libro Cicatrices de un corazón, de Lupe, no están incluyendo el reciente pleito y salida del grupo de Ramiro.