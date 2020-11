Todo lo que tienes que saber sobre la entrega de los Latin Grammy 2020

Bajo el slogan “La música nos humaniza”, el día de hoy se celebrará la vigésima primera edición de los Premios Latin Grammy, en donde el reggaetón lleva la delantera en las nominaciones.

Al igual que otras premiaciones, debido a la pandemia de Covid-19 la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación se tuvo que adecuar a la nueva normalidad y cuidó en todo momento que se cumpliera el reglamento de sanidad, y por ello canceló la tan esperada alfombra roja.

A pesar de que no se contará con público presente, los participantes hicieron durante una semana un arduo esfuerzo con ensayos, para que a pesar de las circunstancias la audiencia pueda disfrutar de una gran fiesta.

La ceremonia será dirigida por Yalitza Aparicio, Ana Brenda y Víctor Manuelle, quien tomó el lugar de Carlos Rivera, tras su cancelación repentina debido a que una persona cercana de su equipo dio positivo a Covid-19.

También lee: Emociona a Yali conocer a Karol G

“¡Que tal mi gente, aquí Carlos Rivera con una noticia que me llena mucho de tristeza, desafortunadamente ayer dio positivo a Covid, una persona muy cercana de mi equipo y como saben hemos tratado de ser lo más responsables posibles, desde que comenzó esta pandemia fui el primer artista en México que canceló un concierto por cuidar a toda la gente y a la gente que me sigue”, comentó el cantante en sus redes sociales.

via GIPHY

Entre los artistas que deleitarán con su música a miles de fanáticos estarán J Balvin, Anitta, Ricky Martin, los Tigres del Norte, Rauw Alejandro, Camilo, Leslie Grace, Lupita Infante, Ivy Queen, Natalia Jiménez, Prince Royce, Carla Morrison, entre otros.

También lee: Carlos Rivera, un mariachi global y "apretadito"

Después de que este año se incluyera dentro de sus principales categorías la del género urbano, J Balvin lidera las nominaciones con un total de 13 nominaciones, seguido de Bad Bunny y Ozuna con 9 y 8 respectivamente, Camilo con 6, mientras que Rosalía y Karol G tienen 4.

via GIPHY

¿Dónde ver los Latin Grammy?

La ceremonia que premia lo mejor de la música latina se podrá ver a partir de las 19:00 de la noche, tiempo de México, a través de la cadena TNT.

Los nominados

A continuación, presentamos la lista completa de los nominados a los Latin Grammy 2020.

Álbum del año

Bad Bunny – “YHLQMDLG”

Camilo – “Por primera vez”

Kany García – “Mesa para dos”

J Balvin – “Colores”

J Balvin ft. Bad Bunny – “Oasis”

Jesse & Joy Aire – “Versión día”

Natalia Lafourcade – “Un canto por México, Vol. 1”

Ricky Martin – “Pausa”

Fito Páez – “La conquista del espacio”

Carlos Vives – “Cumbiana”



Grabación del año



“China”- Anuel AA ft. Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin

“Cuando estés aquí”- Pablo Alborán

“Vete”- Bad Bunny

“Solari Yacumenza”- Bajofondo Ft. Cuareim 1080

“Rojo”- J Balvin

“Tutu”- Camilo Ft. Pedro Capó

“Lo que en ti veo”- Kany García ft. Nahuel Pennisi

“Tusa”- Karol G ft. Nicki Minaj

“René”- Residente

“Contigo”- Alejandro Sanz



Canción del año



“ADMV” - Maluma

“Bonita”- Juanes ft. Sebastian Yatra

“Codo con Codo”- Jorge Drexler

“El Mismo Aire”- Camilo

“For Sale”- Alejandro Sanz ft. Carlos Vives

“#ElMundoFuera” (Improvisación)’- Alejandro Sanz

“Lo Que En Ti Veo” - Kany García ft. Nahuel Pennisi

“René”- Residente

“Tiburones”- Ricky Martin

“Tusa”- Karol G ft. Nicki Minaj

“Tutu”- Camilo ft. Pedro Capó



Mejor Nuevo Artista



Anuel AA

Rauw Alejandro

Mike Bahía

Cazzu

Conociendo Rusia

Soy Emilia

Kurt

Nicki Nicole

Nathy Peluso

Pitizion

Wos



Mejor Álbum Pop Vocal



“Spoiler”- Aitana

“Prima”- Beret

“Por Primera Vez”- Camilo

“Más Futuro Que Pasado”- Juanes

“Pausa”- Ricky Martin



Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional



“La Metamorfosis”- Reyli Barba

“Compadres”- Andrés Cepeda ft. Fonseca

“Trece”- Andrés Cepeda

“¡Spangled!”- Gaby Moreno ft. Van Dyke Parks

“Mirándote a Los Ojos”- José Luis Perales



Mejor Canción Pop



“Amor en Cuarentena”- Raquel Sofía

“Bonita” - Juanes ft. Sebastian Yatra

“Cuando Estés Aquí”- Pablo Alborán

“Tutu”- Camilo Ft. Pedro Capó

“Una Vez Más”- Ximena Sariñana



Mejor Fusión/Interpretación Urbana



“China”- Anuel AA ft. Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin

“Hablamos Mañana”- Bad Bunny ft. Duki y Pablo Chill-E

“Azul”- J Balvin

“Cántalo”- Ricky Martin ft. Residente y Bad Bunny

“Yo x ti, Tú x mí”- Rosalía ft. Ozuna



Mejor Interpretación Reggaetón



“Yo Perreo Sola”- Bad Bunny

“Morado”- J Balvin

“Loco Contigo”- Dj Snake y J Balvin ft. Tyga

“Por fa”- Feid ft. Justin Quiles

“Chicharrón”- Guaynaa ft. Cauty

“Te Soñé de Nuevo”- Ozuna

“Si Te Vas”- Sech ft. Ozuna



Mejor Álbum de Música Urbana



“Emmanuel”- Anuel AA

“YHLQMDLG”- Bad Bunny

“Oasis”- J Balvin ft. Bad Bunny

“Colores”- J Balvin

“Ferxxo”- (VOL 1: M.O.R.) Feid

“Nibiru”- Ozuna

“1 of 1”- Sech

“Easy Money Baby”- Myke Towers



Mejor Canción de Rap/Hip Hop



“Antes Que El Mundo Se Acabe”- Residente

“Baile Del Dinero”- Anuel AA

“Goteo”- Duki

“Kemba Walker” - Eladio Carrion ft. Bad Bunny

“Medusa”- Jhay Cortez, Anuel AA y J Balvin



Mejor Canción Urbana



“Adicto”- Tainy, Anuel AA y Ozuna

“Muchacha”- Gente De Zona ft. Becky G

“Rave de Favela”- MC Lan, Anitta, BEAM y Major Lazer

“Rojo”- J Balvin

“Yo x ti, Tú x mi”- Rosalía ft. Ozuna



Mejor Álbum de Rock



“Jueves”- El Cuarteto de Nos

“Seremos Primavera”- Eruca Sativa

“Undotrecua”- Miguel Mateos

“¿Dónde Jugarán Lxs Niñxs?” (Desde el Palacio de los deportes) - Molotov

“Incomunicación”- Vetamadre



Mejor Canción de Rock



“Biutiful”- Mon Laferte

“Bola de Fuego”- Chancho En Piedra

“Creo”- Eruca Sativa

“Mario Neta”- El Cuarteto De Nos

“Yo Me Lo Merezco”- Santana ft.Buika



Mejor Álbum Pop/Rock



“La Que Manda”- Gina Chavez

“Cabildo y Juramento”- Conociendo Rusia

“Acabadabra”- Juan Galeano

“Pangea”- Los Mesoneros

“La Conquista Del Espacio”- Fito Paez



Mejor Canción Pop/Rock



“Dolerme” - Rosalía

“La Canción De Las Bestias”- Fito Paez

“Quiero Que Me Llames”- Conociendo Rusia

“Quiero Vivir”- Draco Rosa

“Últimas Palabras”- Los Mesoneros



Mejor Álbum de Música Alternativa



“Sobrevolando”- Cultura Profética

“Disco Estimulante”- Hello Seahorse!

“2030”- Louta

“Miss Colombia”- Lindo Pimienta

“Ubicación en Tiempo Real”- Barbi Recanati



Mejor Canción Alternativa



“Buenos Aires”- Nathy Peluso

“Caracoles”- Cultura Profética

“Carapazón”- Eruca Sativa

“Chilango Blues”- Mon Laferte

“En Cantos”- Ile ft. Natalia Lafourcade



Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato



“Por el Mundo Entero”- Binomio de Oro

“Sigo Cantando al Amor (Deluxe)”- Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez

“Dale Play”- Kvrass

“Voz de Mujer”- Karen Lizarazo

“Los Cumbias Stars Vol. 2”- Los Cumbia Stars



Mejor Álbum Contemporáneo/Fusión Tropical



“Energía Para Regalar”- El Caribefunk

“Mi Derriengue”- Riccie Oriach

“Mariposas” - Omara Portuondo

“Altar Ego”- Prince Royce

“Cumbiana”- Carlos Vives



Mejor Canción Tropical



“Búscame”- Kany García ft. Carlos Vives

“Imaginarme Sin Ti”- Elvis Crespo ft. Maribel Vega

‘‘Quédate”- Debi Nova ft. Pedro Capó

“Y Basta Ya”- Pavel Nuñez



Mejor Álbum Cantautor



“Sublime”- Alex Cuba

“Reciente (Adelanto)”- El David Aguilar

“Mesa Para Dos”- Kany García

“3:33”- Debi Nova

“Después De Todo”- Yordano



Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi



“Antología de la Música Ranchera”- Aída Cuevas

“Hecho en México”- Alejandro Fernández

“A Los 4 Vientos Vol. 1 Ranchero”- Eugenia León

“Bailando Sones y Huapangos con el Mariachi Sol de México de José Hernández” – Mariachi Sol de México de José Hernández

“Ayayay!”- Christian Nodal



Mejor Álbum de Música Banda



“Te Encontré”- Banda La Ejecutiva de Mazatlán Sinaloa

“Al Rey José Alfredo Jiménez”- Banda Lirio

“Playlist”- Chiquis

“Labios Mentirosos”- La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

“Salud por Nuestro 25 Aniversario”- La Séptima Banda



Mejor Álbum de Música Norteña



“De Terán Para el Mundo”- Buyuchek, La Abuela Irma Silva

“Simplemente Gracias”- Calibre 50

“A los 4 Vientos Vol. 2 Norteño”- Eugenia León

“La Historia Continúa”- Los Cardenales de Nuevo León

“Los Tigres del Norte at Folsom Prison”- Los Tigres del Norte



Mejor Canción Regional Mexicana



“Ayayay!”- Christian Nodal

“Caballero”- Alejandro Fernández

“Dejaré”- Lupita Infante

“#Hashtag”- Siggno

“Mi Religión”- Natalia Lafourcade



Mejor Video Musical Versión Corta



“Saci (Remix)”- BaianaSystem ft. Tropkillaz

“Rojo”- J Balvin

“Cubana”- Bivolt

“Para Ya”- Porter

“TKN”- Rosalía ft. Travis Scott



Mejor Video Musical Versión Larga



“Una Vuelta al Sol”- Amaia

“The Warrior Women of Afro-Peruvian Music”- Just Play Peru

“Los Tigres del Norte At Folsom Prison”- Los Tigres del Norte

“Relato de la Memoria Futuro”- Siddhartha

¿Quiénes son tus favoritos para llevarse la noche?

fjb