Todo lo que hay que saber de los Independent Spirit Awards 2023

Alejada de las grandes productoras internacionales, la Film Independent, año con año, busca apoyar y fomentar a productoras de menor presupuesto, para que sus propuestas cinematográficas sean reconocidas.

“Afortunadamente” las producciones independientes, no solo se han colado entre las nominadas a mejor película en distintos países, sino que incluso varias de ellas han logrado galardones importantes en la industria.

El ejemplo más cercano es el de “Parasites” que se coronó en el 2020 como la mejor película en los premios Oscar y también en los Independent Awards, que de hecho se celebran antes de la gala más importante de Hollywood.

De igual manera, un año antes, lo hizo “Roma”, del mexicano Alfonso Cuarón, por lo que estas películas, dan una idea del panorama que se vivirá en la premiación de los Oscar el próximo 12 de marzo.

El presentador de la edición de la la Film Independen este 2023, será el comediante estadounidense Hasan Minhaj.

“Con su capacidad incomparable para aportar humor y percepción a los problemas que nos rodean, Hasan Minhaj es el anfitrión ideal para ayudarnos a celebrar a estos artistas independientes”, dijo en el mes de enero el presidente de la organización, Josh Welsh.

La premiación podrá verse en vivo a través de la plataforma de IMDb y del canal de YouTube de Film Independent a partir de las 2 pm (hora del pacífico).

Nominaciones

Este año la favorita para alzarse con la victoria en esta premiación, así como en los Oscar, es “Everything Everywhere All at Once”, de la productora, A24, que ha realizado otros filmes como “Midsommar”, “Hereditary”, entre otros.

Además, Film Independent ha hecho que sus principales categorías de actuación sean neutrales en cuanto al género, con 10 nominados cada uno en mejor actuación principal y mejor actuación secundaria, tanto en el lado cinematográfico como en el televisivo.

Mejor película

“Hasta los huesos”

“Todo en todas partes al mismo tiempo”

“Our Father the Devil”

“TAR”

“Women Talking”

Mejor dirección

Todd Field – “TAR”

Kogonada –“ After Yang”

Daniel Kwan & Daniel Scheinert – “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Sarah Polley – “Women Talking”

Halina Reijn – “Bodies Bodies Bodies”

Mejor ópera prima

Aftersun

Emily the Criminal

The Inspection

Murina

Palm Trees and Power Lines

Mejor actuación protagonista

Cate Blanchett – “TAR”

Dale Dickey – “A Love Song”

Mia Goth – “Pearl”

Regina Hall – “Honk for Jesus, Save Your Soul”

Paul Mescal – “Aftersun”

Aubrey Plaza – “Emily the Criminal”

Jeremy Pope – “The Inspection”

Taylor Russell – “Hasta los huesos”

Andrea Riseborough – “To Leslie”

Michelle Yeoh – “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor actuación secundaria

Jamie Lee Curtis – “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Brian Tyree Henry – “Causeway”

Nina Hoss – “TAR”

Brian d’Arcy James – “The Cathedral”

Ke Huy Quan – “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Trevante Rhodes – “Bruiser”

Theo Rossi –“ Emily the Criminal”

Mark Rylance – “Hasta los huesos”

Jonathan Tucker – “Palm Trees and Power Lines”

Gabrielle Union – “The Inspection”

Actuación revelación

Frankie Corio –“Aftersun”

Gracija Filipović - “Murina”

Stephanie Hsu – “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Lily McInerny – “Palm Trees and Power Lines”

Daniel Zolghadri – “Funny Pages”

Mejor guión

Lena Dunham por “Catherine Called Birdy”

Todd Field por “TAR”

Kogonada por “After Yang”

Daniel Kwan & Daniel Scheinert por “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Sarah Polley por “ Women Talking”

Mejor primer guión

Joel Kim Booster por “Fire Island”

Jamie Dack, Audrey Findlay por “Palm Trees and Power Lines”

K.D. Dávila por “Emergency”

Sarah DeLappe por “Bodies Bodies Bodies”

John Patton Ford por “Emily the Criminal”

Mejor fotografía

Florian Hoffmeister por “TAR”

Hélène Louvart por “Murina”

Gregory Oke por “Aftersun”

Eliot Rockett por “Pearl”

Anisia Uzeyman por “Neptune Frost”

Mejor edición

Ricky D’Ambrose por “The Cathedral”

Dean Fleischer Camp, Nick Paley por “Marcel the Shell with Shoes On”

Blair McClendon por “Aftersun”

Paul Rogers por “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Monika Willi por “TAR”

John Cassavetes Award (Premio a la mejor película realizada con un presupuesto menor a u$s1.000.000)

The African Desperate

A Love Song

The Cathedral

Something in the Dirt

Holy Emy

Mejor documental

“All That Breathes”de Shaunak Sen

“All the Beauty and the Bloodshed “de Laura Poitras

“A House Made of Splinters” de Simon Lereng Wilmont“Midwives de Snow Hnin Ei Hlaing

Riotsville, U.S.A. de Sierra Pettengill

Mejor Film Internacional

“Corsage” (Austria) de Marie Kreutzer

“Joyland” (Pakistán) de Saim Sadiq

“Leonor Will Never Die” (Filipinas) de Martika Ramirez Escobar

“Return to Seoul” (Corea del Sur) de Davy Chou

“Saint Omer “(Francia) de Alice Diop



