"Titanic": Usuarios critican el peinado de Kate Winslet en el nuevo poster

La icónica cinta “El Titanic” de James Cameron, que fue ganadora al Oscar en 1998, regresará a los cines el próximo 10 de febrero como parte de su 25 aniversario, por lo que el anuncio viene acompañado con un nuevo cartel que está siendo duramente criticado por algunos usuarios en Twitter.

La pieza que ahora podrá verse en 3D 4K HDR: tiene emocionados a cientos de fanáticos, sin embargo, algunos no pudieron dejar de lado el extravagante peinado que luce Kate Winslet, quien interpreta a Rose DeWitt en la cinta.

Resulta que el poster tiene en su portada a Leonardo DiCaprio y a Kate abrazados, al igual que en la “portada” original, pero en esta ocasión no se ve el barco entre ellos.

Si bien en la primera imagen aparecían los rulos pelirrojos de Rose, en esta lleva el peinado recogido por un lado y del otro luce el cabello largo, lo que da una apariencia desigual.

“Está bien, pero su cabello en este póster”, escribió junto a un emoticon llorando el usuario @ryan_zuzek.

"Esta foto siempre me confundió", publicó otro.

"Este cartel es... me refiero a su cabello... es... Veré la película pero... este cartel. Jesús ayúdame", también se leyó.

Incluso hubo otro internauta que publicó una imagen con las características del cabello que Rose porta en el cartel.

Si bien el cartel no fue tan aplaudido, otros se esforzaron por darle una explicación, pues especularon que el cabello representaba la dualidad entre la vida privilegiada de la que ella goza y la vida libre que desea tener con Jack.

Tampoco pasó desapercibido el trágico final de la película, ya que desde su publicación los seguidores han tratado de dar una resolución a la triste escena en la que Jack muere congelado en el mar mientras Rose se salva en la tabla de madera.

“Algo nuevo para debatir además de cuántas personas podrían caber en esa puerta infame “, postearon.

Titanic returns to the big screen in 4K 3D for a limited time on February 10. pic.twitter.com/cuhO6dMQc7

— Paramount Pictures (@ParamountPics) January 10, 2023