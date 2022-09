Tilda Swinton se niega a dejar morir la fantasía

Cannes.—Una fábula romántica sobre el poder de contar historias es la que protagoniza Tilda Swinton en Érase una vez un genio, cinta que habla sobre la importancia de crear narrativas que permitan al espectador sumergirse en la fantasía.

La actriz encarna a Alithea, una experta en literatura que viaja a Estambul para dar una charla y se compra una botella antigua en un mercado. Al destaparla sale un genio, interpretado por Idris Elba.

Esta fábula romántica dirigida por el australiano George Miller está basada en el cuento de una antología de A. S. Byatt, que habla sobre el poder de contar historias, también hizo parada en el Festival de Cannes.

“Es un filme que habla de lo importante que son las narraciones para el ser humano”, considera el director, quien explicó la razón de elegir los cuentos de la novelista inglesa.

“Vi en él una autenticidad que me hizo sentir la historia muy real, a pesar de que hablaba de un genio en una botella. Para mí, la clave de la fantasía es transportar al espectador a otro mundo y que lo sienta como real”, destacó.

Elba no pudo ocultar el regalo que fue estar en un set haciendo un proyecto tan especial, que se rodó en Sidney durante la pandemia.

“Durante ese tiempo el arte de contar historias, o mínimo, la de congregarnos como narradores, no estaba permitido. Incluso fue un momento en el que el regreso al cine como experiencia compartida se dudaba y nosotros estábamos haciendo una película que justo habla de la importancia de los relatos”, dijo el actor.

El histrión explicó que trabajar con alguien como Miller fue “como tener una clase maestra de historia”, algo en lo que coincide Tilda, quien está unida con el director por una amistad de más de cinco años que comenzó precisamente en un festival de Cannes.

“Hicimos clic en una fiesta y estuvimos mucho en contacto hasta que al cabo de un año George me envió este guión y me invitó a formar parte del proyecto. Lo más irónico es que me dijo que sería una cinta pequeña, pero es enorme. A mí me resulta una película sobrecogedora y magnífica”.

La británica presentó después en la Mostra italiana The eternal daughter, de Joanna Hogg, filme en el que protagoniza un doble papel de madre e hija. El thriller psicológico competía por el León de Oro.