Thanya, a favor de atender el bullying

La actriz Thanya López vivió una situación de bullying cuando estudiaba la secundaria.

Recuerda que en su último año de ese nivel escolar una compañera la golpeó. Después de muchos años la contactó por Facebook para disculparse.

“Agradezco que no pasó a mayores. No le hice nada, realmente no le caía bien, decía que yo era muy fresa y me jodía hasta que un día, saliendo de la escuela me golpeó”, relata.

Ahora que está por estrenarse la serie Control Z por la plataforma Netflix y de la que forma parte del reparto, le vienen a la mente estas experiencias.

La producción mexicana protagonizada por Ana Valeria Becerril, Michael Ronda y Andrés Baida, entre otros, retrata el tema del bullying y sigue la historia de una estudiante que busca descubrir y detener a un hacker antes de que revele los secretos de los estudiantes en redes.

Programada para estrenarse el 22 de mayo, fue dirigida por Alejandro Lozano y Bernardo de la Rosa.

“Habla sobre lo que estamos viviendo hoy con los chavos en esas edades de 18 a veintitantos, muestra la problemática que hay en esa edad tanto orientación sexual, las redes sociales, el bullying”, dice Thanya, cuyo personaje es el de una profesora estricta de nombre Susana.

Al vivir en carne propia el bullying, la actriz considera que es un problema que tiene un trasfondo y por ello comparte un mensaje para el público:

“Creo que se debe poner muchísima atención, sobre todo en las escuelas —los profesores y la gente que está ahí—, a este tipo de personas y chavos que están completamente desorientados y traen rollos de sus casas”, señala la actriz.

“Posiblemente no están atendidos ni por los padres ni psicológicamente y a veces creemos que solamente tiene que ver con rebeldía y puede ser un trastorno que se tenga que atender”.