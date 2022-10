Thalia reveló que es lo que más le molesta de su trabajo

Entre suspenso y un poco de mística, Thalía ha compartido con sus más de 20 millones de seguidores de Instagram, un breve video donde se puede ver a un grupo de bailarinas con vestuario de cuero, muy similar al que usó la cantante en su videoclip “Gracias a Dios”. Un fragmento de este último, fue publicado también en la red social recientemente, recordado por la artista con mucho cariño.

Lo que “provoca” a Thalía

Pero también, en uno de sus últimos videos colgados en la plataforma de Instagram, la intérprete de “Arrasando” escribió de epígrafe: “Todos tenemos un lado 'loco' que se dispara si lo provocan”. La artista se mostró parodiando la situación de secado y peinado del cabello por parte de su estilista, cuando le jala su melena para dejarla como una diosa. “¿Qué te lo detona a ti?”, fue la pregunta con la que invitó a sus seguidores a participar.

Leer más: El gesto de Laura Zapata con su media hermana que Thalía nunca agradeció

“Me estás hartando”, comienza diciendo Thalía en el breve video colgado en la plataforma. “Me estás jalando el pelo y me va a salir la loca que llevo dentro”, continúa diciendo en su puesta en escena. Finalmente, la actriz enfurece con su peluquera. El contenido publicado ya tiene casi mil comentarios y más de 40 mil “Me gusta”. En cuanto a las reproducciones, la empresaria ya va por las 860 mil.

“Por qué tan bellaaaaa”, fue el comentario de su incondicional amiga del medio, Lili Estefan, entre otros mensajes de figuras del espectáculo. Mientras que otros internautas respondieron a la pregunta planteada por la esposa de Tommy Mottola. “Que me hablen demasiado cuando estoy acabado de despertar” y “Lo mismo, odio que me toquen mucho el cabello”, fueron algunas frases.



Mientras la peinaban, Thalía confesó que es lo que le molestan pic.twitter.com/NLMHfG4o1B — ShowMundial (@ShowmundialShow) October 20, 2022

Leer más: ¿Sabrina, la hija de Thalía, tendrá fiesta de 15 años?

Mientras otros usuarios de Instagram se refirieron a un posible nuevo trabajo artístico de Thalía: “Me lo detona no saber cuándo se viene lo nuevo tuyo”, “¡No saber cuando sale el single! Me pone muy locooooo” y “Te conocemos Thali, nos estás dando pistas…”, fueron algunos mensajes que le dejaron a la artista, que no para de cosechar el amor de sus seguidores de las redes sociales.