Teresa Ruiz, la inmigrante que persigna a Mohammed

El día que Teresa Ruiz conoció al comediante estadounidense Mohammed “Mo” Amer, podría decirse que lo decepcionó. El cómico la había visto en Narcos: México y le había agradado su imagen de mujer fuerte metida en el mundo de la mafia.

“Entonces vio que no era para nada esa mujer fatal”, dice divertida la actriz mexicana.

Y la cosa fue mejor, porque para la serie Mo, de Netflix, Ruiz tenía que interpretar a su novia, una joven que, como él, es primera generación de quienes nacen en otro país, pero crecen en el de las barras y las estrellas.

La producción aborda la vida de un hombre que vive entre dos culturas, la estadounidense y la palestina, de donde es su familia, esperando que se resuelva la solicitud de asilo, al tiempo que lucha para sacar a todos adelante.

“Es una comedia desarrollada por standuperos, pero que aborda temas muy fuertes como el conflicto palestino, la migración mexicana, la religión, la tortura, la guerra, de cómo son las relaciones”, comenta Ruiz.

Detrás de Mo se encuentra la compañía A24, quien ha estado en producciones como las cintas Get out, Moonlight, Lady Bird y la serie Euphoria.

El rodaje fue hecho de una manera distinta para la protagonista de Viaje redondo y que ha estado en Luis Miguel, la serie y Colosio, el asesinato, pues siempre hubo una carga de improvisación.

“Era ir cachando todo, los primeros días fui terrible, no entendía nada. Casi toda la serie estaba delineada, pero no con texto, ya luego, Mo me dijo: ‘tú sígueme’ y ahí encontramos todo”.

La mexicana, quien este año estrenó El milagro del Padre Stu, al lado de Mark Wahlberg y Mel Gibson, aprovechó para incluir rasgos nacionales, como la clásica persignada que las abuelas hacen a quienes salen de casa.

“Eso no estaba en la historia, pero estábamos ahí jugando, lo empecé a persignar, algo que no le gusta a él (risas) y eso se quedó. La serie habla de cosas fuertes desde la comedia, como los personajes, que llevan dos años de novios pero por la cultura no han decidido casarse”, detalla Ruiz.

El mes próximo, la actriz estará en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España, donde la cinta Ruido, que coprotagoniza, competirá en la sección Horizontes Latinos. El filme dirigido por Natalia Beristáin sigue a una madre en busca de su hija desaparecida.

Teresa ruiz

Actriz

