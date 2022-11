A Tenoch Huerta la fama le da igual 

El actor de 41 años se convirtió en tendencia nacional después del estreno de la película “Black Panther: Wakanda forever”, de la que surgieron “dudas” en las redes sociales: que cuánto mide Tenoch Huerta, que quién es la novia de Tenoch Huerta, pero al ser cuestionado sobre su opinión de esto, Huerta dijo no estar al tanto de esta reacción del público. “No lo sabía. Me parece algo muy divertido, pero no cambia mi vida y dudo que cambie la vida de la gente que lo hace, pero lo agradezco, ¡que chido!”.

Lee también: Platanito hizo un chiste acerca del feminicidio de Debanhi, el público se quedó en silencio



Sergio Mayer lo acepta: “soy un mandilón”

El actor y cantante Sergio Mayer reconoce feliz y orgulloso que, en casa, la que manda es su esposa Issabela Camil. “Soy un mandilón”, cosa que para nada le molesta. Afuera, explica sonriendo, él lleva las riendas de sus negocios pero en su hogar, la actriz tiene el control y toma todas las decisiones importantes, y él sólo dice: “Sí mi amor”; considera que así funciona bien su relación desde el principio y no hay necesidad de modicar nada.



Foto: Instagram



31 minutos prepara especiales de tv para 2023

Pedro Peirano, escritor detrás del programa "31 Minutos", además de ser quien da vida al títere de Tulio Triviño, no descarta la idea de volver a la televisión, luego de que el programa culminara en 2014 y desde entonces se dedicaran a hacer giras dentro y fuera de su natal Chile. "Siempre es una posibilidad, siempre estamos en pláticas, tenemos muchas propuestas, ahora mismo lo más avanzado es grabar algunos especiales para el próximo año", comenta Peirano.



Foto: Especial

Lee también: Posponen sentencia de Pablo Lyle por segunda vez

mld