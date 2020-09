“Tenemos la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia": Damián Alcázar

Damián Alcázar se pronució a favor de enjuiciar a expresidentes mexicanos, y aunque consideró que es poco probable que sean encarcelados, está convencido de que vale la pena hacer el ejercicio para que estos personajes que han sido ladrones, corruptos, trampocos e indecentes, sean exhibidos ante la sociedad.

A través de un video, el actor reflexionó las razones por las que es muy difícil que algún exmandatario terimine en la cárcel.

“Tenemos la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia, es muy posible que a ninguno puedan meter a la cárcel, haya hecho lo que haya hecho ¿por qué? Porque hay muchos candados, hay magistrados y jueces corruptos, hay magistrados y jueces amigos de ellos, hay magistrados y jueces metidos en los partidos políticos que han estado en el poder”.

Alcázar considera que el hecho de que las malas acciones de los expresidentes queden expuestas ante la sociedad, es algo positivo para aspirar, en el futuro, a tener mejores políticos.

“Pero los expresidentes y toda la sociedad tienen que saber que fueron ladrones, que fueron corruptos, que fueron tramposos, que fueron indecentes y que lo sabemos, entonces ese es el objetivo principal”, expresó.

El actor de "La ley de Herodes" y "El Infierno", aseguró que hacer el esfuerzo de llenar un formato para que los expresidentes puedan ser enjuiciados, beneficia principalmente a las futuras generaciones, quienes merecen mejores políticos, honrados, trabajadores y que se esfuercen para darle al pueblo de México lo que se merece.

“Hay que llenar un formato, es un pequeño esfuerzo, pero tus hijos merecen un mejor país, tus hijos merecen políticos decentes, honrados, trabajadores, esforzados por darle al pueblo de México lo que se merece y que no salgan millonarios como hasta ahora hemos tenido una caterva de políticos que no han servido para nada, el país está en la violencia absoluta, en la pobreza infame, que no nos merecemos, esto, independientemente de tu filiación y tus simpatías políticas; no importa si eres de derechas, de centro o de izquierdas, todos necesitamos políticos decentes, trabajadores, honrados, que no sean corruptos, de eso se trata, deberíamos hacer el esfuerzo, ¿por qué?, porque tus hijos merecen un mejor país, merecen mejores políticos", senteció.

Un mensaje de Damian Alcázar acerca de la recolección de firmas para #JuicioaExpresidentes Basta de impunidad y de represión #Tiripetio #Atizapan @Ariabahena pic.twitter.com/yCG7R3EQTl — Omar García (@Omarel44) September 12, 2020



