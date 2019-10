Antes de abrir su mundo al público en televisión como parte de su reality show, Roberto Palazuelos tenía un requerimiento importante.

“Yo no me quería exponer en ningún tipo de cuestión sexual”, dice el llamado Diamante Negro a EL UNIVERSAL.

Este martes a las 22:00 horas la vida del empresario llegará a las pantallas con el estreno del reality show de MTV “Palazuelos mi rey”. El programa es el resultado de meses de grabación en lugares como Acapulco, Tulum, Ciudad de México y Miami, entre otros.

“(Pedí) que se cuidara mucho o que fuera muy fino y la respuesta de la producción fue que tampoco era su plan ni les interesaba. Ese fue un requerimiento mío, cuidar mucho el contenido sexual del reality”, relata.

Considerado como una de las figuras más representativas de los mirreyes, Roberto se ve como el iniciador de lo que llama un tipo de tribu, sin embargo aclara que no es algo que él haya buscado sino que se dio de manera natural.

“Eso del ‘mirrey’ a mí me da un poquito de risa. Son como tribus que se han ido creando, primero empezó con los metrosexuales y hasta me hicieron una canción por ahí. De repente me pusieron ahí hasta arriba de los mirreyes”, señala.

“Tal vez sí encajo como mirrey. No tanto porque se supone que el mirrey es más junior y le dan todo y yo he hecho mis cosas yo”, apunta.

Además de abrir su vida privada recorriendo lugares como sus siete casas junto a amigos y familia, uno de los intereses del Diamante negro es el demostrar lugares turísticos del país pero comparte que no se acercó a ninguna dependencia del gobierno para hacerlo de la mano de ellos.

“En realidad la producción es una iniciativa mía, no hicimos ningún acercamiento con el gobierno de nada sino que es una iniciativa mía de darle una gran promoción a los destinos. Una de mis condiciones era que el reality fuera también una herramienta de promoción turística porque se ve en muchos países en el extranjero”, comenta.

“No le pedimos nada a nadie, les dimos más bien”.

Pero protagonizar su propio programa también le trajo aprendizajes, uno de ellos relacionado con lo perfeccionista que es, lo cual al final resultó bueno para el show.

“De repente me estreso mucho y quiero que las cosas salgan perfectas y en reality eso no va porque cada vez que algo sale mal el rating sube y cuando todo es demasiado perfecto se mantiene normal. Fue algo que me costó mucho trabajo ir aprendiendo pero cada vez que pasaba algo malo yo me ponía como un loco y los genios de MTV se ponían a hacer fiesta”, bromea.

