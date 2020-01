"Wanda Visión" y "Mandalorian 2", las apuestas de Disney+ en 2020

Disney está apostando por contenidos que estén protagonizados por personajes que ya forman parte del gusto popular ya sea por su aparición en películas o en otras producciones del pasado.

Disney+, a través de un video en su cuenta de Twitter, dio una pequeña muestra de todo lo que se sumará a su catálogo este 2020, recuperando del pasado a Lizzie McGuire o bien nuevas escenas con el ya amado bebé Yoda.

"¿No es esto lo que significa la visión de 2020?", cuestionó la plataforma de streaming a sus seguidores para dar el vistazo "a nuestro futuro en los éxitos de taquilla" y series originales que llegarán.

"Wanda Visión" y "The Falcon and the Winter Soldier" son las dos series que permitirán ampliar el universo cinematográfico de Marvel con los héroes y amigos de los Avengers y que forman parte de la nueva generación de luchadores.

Sebastian Stan y Anthony Mackie repiten en sus papeles de los amigos y aliados del Capitán América; en el otro programa contarían con Paul Bettany y Elizabeth Olsen, aunque la imagen que arroja el clip sólo se puede apreciar una ilustración artística.

Sin embargo el universo de Marvel no será el único consentido de la plataforma, pues Star Wars también estará de manteles largos con dos programas.

En "Star Wars: The Clone Wars" es una producción animada en la que se cuenta con el alumno de Anakin Skywalker, Ahsoka, en medio de las guerras clónicas; por otra parte los amantes de bebé Yoda podrán ver nuevamente al personaje en la segunda temporada de "The Mandalorian".

"Toy Story 4" y "Lamp Life" permitirán ver de nuevo a los juguetes favoritos de toda una generación, mientras "High School Musical: The Musical: The Series: Season 2", "Muppets Now" y "Lizzie McGuire" traerán a la memoria recuerdos de programas que marcaron en su momento.

