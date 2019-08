Verónica Castro reacciona tras polémica muerte en "La casa de las flores 2"

Tras el #QDEPVirginiadelaMora que creo Manolo Caro, luego de que se diera a conocer que el personaje que realizó Verónica Castro ya no estará en la segunda tempora de "La Casa de las flores", los fans de la actriz se molestaron por que están utilizando su imagen para atraer nuevamente al público.

Y para calmar la molestia, Castro subió dos mensajes a su cuenta de Twitter para aclarar lo sucedido. En el primero, hizo un recordatorio al público con una entrevista que realizó el años pasado para el programa "Ventaneando" en donde habla que ya no iba estar para la segunda temporada de la producción de Netflix.

¡QUE SIEMPRE NO! Verónica Castro confirma que no hará la secuela de 'La ... https://t.co/G0pG8Gl2o6 vía @YouTube Perdón pensé que había quedado claro desde el año pasado todas sus preguntas y espero que con este vídeo Y un poquito de atención se pueda aclarar todo.Gracias

Sin embargo, la actriz de telenovelas como "Los Ricos también lloran", "Rosa salvaje", "Verónica: El rostro del amor", entre otras fue duramente cuestionada sobre cuanto le pagaron para que utilizaran su imagen como gancho para atraer al público.



Solo por respeto al público que me sigue les contesto que no he recibido un peso de ninguna promoción de esta segunda parte yo cobro cuando trabajoY me cuesta mucho hacerlo pero en esta ocasión no recibí nada porque no trabajé

— Verónica Castro (@vrocastroficial) August 15, 2019