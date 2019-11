“Friends” acaba de cumplir 25 años y los fans siguen recordando las aventuras que vivieron Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross a lo largo de 10 temporadas. El primer capítulo se estrenó el 22 de setiembre de 1994 y el último se emitió el 6 de mayo de 2004. Durante los 236 episodios, desfilaron un gran número de actores que eran muy populares en aquella época y otros se quedaron con las ganas de participar, como lo que pasó con el actor Tom Hanks.

Cuando Ross y Rachel se convirtieron en padres era necesario contar con una niñera para dejar a su pequeña Emma, así que iniciaron a realizar entrevistas para contratar a la persona más idónea para el puesto y nunca pensaron que la persona elegida sería un hombre.

El personaje de niñero generó un sin número de comentarios que en este 2019 sería muy criticado, pero para esa época era considerado como uno de los gags más divertidos de la temporada y más por la gran interpretación que realizó el actor Freddie Pinz Jr.

Al inicio este papel estaba pensado para Tom Hanks, los productores querían tener a la estrella de “Forrest Gump” en su set, pero lamentablemente esto no sucedió.



¿POR QUÉ TOM HANKS RECHAZÓ EL PERSONAJE?

Los productores de “Friends” hicieron única a esta serie y más cuando decidieron extender invitación a algunos famosos para que sean parte de algunos capítulos, así que vimos a Brad Pitt, Sean Penn, Susan Sarandon, Bruce Willis, Robin Williams, Ben Stiller y muchos más.

Tom Hanks rechazó el papel del niñero de Emma porque se encontraba con la agenda apretada y era difícil poder asistir para filmar ese capítulo y no quedó más que pensar en otro intérprete.



¿QUIÉN INTERPRETÓ AL NIÑERO DE EMMA?

Freddie Pinz Jr ha dado una reciente entrevista a Entertainment Weekly y ha contado la anécdota que vivió cuando tuvo una participación especial en “Friends”.

“Ni siquiera estaba previsto que yo interpretara a Sandy (el niñero). Se lo ofrecieron primero a Tom Hanks, pero no le daba tiempo por culpa de la película que estaba rodando en ese momento”, ha contado Freddie, uno de los grandes ídolos adolescentes de los años 90 y principios del 2000.

“Mi agente me llamó y me preguntó si me gustaría aparecer en 'Friends'. Yo le dije que sí, por supuesto, que me encantaría, y entonces me confesó que tendría que empezar a grabar al día siguiente. No me lo podía creer”, explicó el actor.

"Estaba muy nervioso porque tuve que ir ese mismo día para ponerme a trabajar. Ni siquiera había podido hacer una lectura del guion con el resto del reparto. David Schwimmer vino a verme a mi camerino y fue muy amable; se notaba que sentía una gran pasión por lo que hacía y derrochaba energía. Me dijo: ‘Te va a encantar. Es como una obra de teatro en dos actos y el público está muy entregado. Te lo vas a pasar muy bien, así que céntrate solo en eso'”,contó Freddie Pinz Jr.

Esta es la historia de cómo Tom Hanks decidió no ser parte de “Friends”, ya que se encontraba realizando muchos proyecto más luego del gran éxito que alcanzó tras el estreno de “Forrest Gump” y esto lo llevó a ganar un Oscar al Mejor actor.

