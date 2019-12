Se pone ya la televisión muy navideña y fiestera

Ya se siente la Navidad. La ciudad está llena de luces, esferas y adornos que nos recuerdan esa época de buenos deseos, pero aunque algunos disfrutan de las vacaciones decembrinas la tv y plataformas digitales no paran. Por ello aquí algunas recomendaciones para ver en las próximas semanas (tanto si eres amante de la Navidad, o si eres más Grinch).

Netflix navideño

Por la plataforma de streaming también hay estrenos. Hoy llega la película original “Un príncipe de navidad: bebé real”, pero si lo que prefieres es la comedia el especial “Jake Whitehall: Christmas with my father” se estrena el próximo 12 de diciembre y se trata de un espectáculo de comedia en el londinense barrio del West End donde Jack invitará a su padre a ser parte del show.

Para los más pequeños también hay contenido animado como la cinta “La leyenda de Klaus” que desde noviembre está en la plataforma; se trata de la primera cinta original de Netflix de este formato.

Milagros de navidad

A través de Telemundo Internacional a partir del próximo 12 de diciembre a las 20:00 horas se transmitirá esta serie que reúne 20 historias de vida, todas ellas llenas del espíritu navideño.

Las historias estarán protagonizadas por actores como Carmen Aub, Gabriel Porras y Alicia Machado, entre otros, y además de retratar la temporada mostrarán experiencias de la comunidad latinoamericana que reside en los Estados Unidos.





Para celebrar todos los días

Por el canal Studio Universal se transmiten desde esta semana y hasta el 24 de diciembre una serie de películas dedicadas a las fiestas decembrinas. Una de ellas es la cinta animada “Operación regalo” que podrás ver este domingo 8 de diciembre a las 18:00 horas. En la historia Santa Claus está pensando en jubilarse por lo que le pide a su hijo Steven que se prepare para tomar su puesto.





Navidad y año nuevo en Fox

A través de la aplicación de Fox la comedia y romanticismo están a la orden del día pero si a eso le queremos sumar el espíritu de la temporada entonces las cintas temáticas son la opción. Puedes ver en cualquier momento títulos como “Christmas in love”, “Return to Christmas” y “The mistletoe promise”. Aunque si lo que quieres es llorar a moco tendido y aprender la importancia de los amigos y la familia la opción es la serie "This is us" cuyas cuatro temporadas seguro tendrán un par de capítulos especiales de navidad.





Maratón decembrino

Si eres Grinch y no te interesa saber nada de la temporada… pero estás de vacaciones y quieres ver algo en la televisión la opción son los maratones y por la señal de TNT Series los domingos a partir de las 19:30 horas están hechos para “The mentalist”. Por otro canal, TLC Discovery, se han reservado lo mejor para los últimos días del año, por lo que desde el 23 de diciembre transmitirán sus mejores contenidos de lunes a viernes desde las 21:00 horas y los sábados y domingos desde las 18:00 horas.



al