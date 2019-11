Robert Downey Jr. volverá a ser Iron Man

Con la épica muerte de Iron Man al final de Vengadores: Endgame, los fans de Marvel asumieron que esta sería la última vez que disfrutarían de Robert Downey Jr interpretando a Tony Stark. Sin embargo, Disney+ dará a los seguidores del carismático Vengador una nueva oportunidad de ver al actor dando vida al personaje... o mejor dicho, de escucharlo.

Según ha revelado el actor Jeff Goldblum, quien dio vida a El Gran Maestro en Thor: Ragnarok, Robert Downey Jr volverá al Universo Marvel para dar voz a su homólogo animado en la serie "What if...?" de Disney+.

La serie, que cuenta historias alternativas sobre el Universo de los Vengadores, ya anunció en la pasada Comic Con de San Diego que contaría con un espectacular reparto de voces. Michael B. Jordan, Samuel L. Jackson, Taikia Waititi, Natalie Portman, Karen Gillan o Paul Rudd son algunos de los nombres de la lista a la que ahora se suma Downey Jr.

There's so much amazing @Marvel news coming out of San Diego Comic Con, but I have to admit that my first thought when I saw the photo below was:

"What If...?" there were more than 3 women in this group of 25? pic.twitter.com/ZNcn75qLrh

— bethbethbeth (@bethbethbeth01) July 21, 2019