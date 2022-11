El exfutbolista Gerard Piqué regresaría a las andadas: pues luego de que el pasado fin de semana jugara su último partido contra Almería en el estadio Camp Nou, salió a la luz un supuesto pleito que tendría con su novia Clara Chía debido a una fiesta clandestina organizada por el propio jugador.

Las pachangas han “perseguido” el historial del defensa del Barcelona, ya que desde meses atrás se especula conoció a la joven conquista durante una reunión con amigos, lo que significaría para algunos una traición en contra de Shakira, además existen versiones sobre que Piqué salía por las noches previo a que se diera a conocer su separación con la cantante.

A pesar de que a la nueva pareja se les ha visto felices paseando por algunos lugares de Europa, todo indicaría que comenzaron los pleitos de noviazgo, resulta que el periodista español Jordi Martín, quien ha seguido de cerca la historia de Piqué, reveló que la fiesta se organizó a escondidas en un famoso antro de Barcelona porque los jugadores tenían el partido al siguiente día.

“Cuando a las doce de la noche todos los jugadores deben estar en casa y se fueron a esa fiesta privada. Piqué ha vuelto a las andadas y ha vuelto a salir de fiesta, de madrugada, por Barcelona”, dijo el comunicador en un programa en vivo.

Para que los deportistas pudieran tener su fiesta, los dueños del lugar habrían evacuado a las personas que estaban en el antro con la excusa de que habían dañado la consola del DJ, de acuerdo con Martí.

“Nos dijeron que no teníamos que abonar ninguna consumición, que abandonásemos el local, que se había roto la mesa del DJ. Cuando los clientes abandonamos el local, ¿quién estaba fuera para prepararse para entrar? Los jugadores del Barcelona”, recordó uno de los testigos.

La disputa entre Chía y Piqué comenzaría al término del evento: a la mujer de 23 años no le parecería que el jugador se fuera de fiesta un día antes del partido de despedida. Pese a la incomodidad entre las personalidades, el paparazzi detalló que se encuentran en su mejor momento juntos y están próximos a salir de viaje.

La enamorada pareja fue captada al término del juego en una de las gradas dándose algunas muestras de afecto. En el video se observa a Piqué abrazando a Chía luego de darle un beso en la boca. También se alcanza a percibir que los tórtolos están rodeados de otras personas cercanas a ellos.

En la narración del video se dice que era la familia del defensa quien se encontraba con él en esos momentos, lo que causó incomodidad en algunos de los usuarios quienes tacharon la acción como un descaro.

Al partido también acudieron sus hijos y Shakira a quien captaron sonriente.

Piqué with his girlfriend Clara Chia at the Camp Nou pic.twitter.com/q3gOWHQicp

— FCB One Touch (@FCB_OneTouch) November 6, 2022