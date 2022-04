"Ninis", la serie que echa mano de las matemáticas para hacer reír

Sin la tradición del sitcom en México, el modelo de comedia de situación que se realiza en foros y hay risas grabadas o en vivo, siempre con los mismos personajes, Chava Cartas tuvo prácticamente que echar mano de las matemáticas y mucha observación, para "Ninis", ahora en streaming.

Se acercó a producciones extranjeras, sobre todo estadounidenses, y se dio cuenta que cada dos minutos hay algo divertido, que los actores se quedan en pausa para permitir que la gente ría y que, dependiendo de la música, puede adquirir otro matiz.

"Cada dos o tres octavo de página hay algo, era casi casi matemático, de electrocardiograma, donde se ven cómo van los niveles arriba y abajo; además de que para los personajes se habló con una psicóloga para ver la línea de cada uno de ellos", recuerda.

"Ninis" tiene como eje central a un grupo de amigos que no estudian y casi no trabajan, habitando dos departamentos, y que siempre están ideando cómo lograr recursos económicos.

Gonzalo Vega Jr. es alguien que trabaja en una oficina, pero siempre tiene la espada del despido encima de él; Oka Giner alguien que desea ser independiente, pero se queda sin empleo y Ruy Senderos sólo dice que ya va a comenzar su tesis.

Natalia Téllez es la dueña de los departamentos, pero porque su papá tiene recursos económicos, y desea ser artista; mientras, Jesús Zavala es quien con ciertas ideas, intenta conseguir dinero, sin el mínimo esfuerzo.

Para poner en ritmo a la producción, Cartas ("Mirreyes vs Godínez") ideó el uso de una botonera que al apretarse producía risas y el elenco tuviera referencias. Aunque había hecho comedia la mayoría de actores, esto era distinto en tiempos.

"La cosa es que no había que ser chistoso. Tomé programas de 'Two and a Half Men' y al ponerle música de piano dramática, ya era otra cosa, son cosas que fuimos aprendiendo en el camino antes de la grabación", destaca.

"Ninis" está conformado por diez episodios en los cuales hay invitados especiales como Tatiana, Kalimba y Eduardo Santamarina. Una segunda temporada dependerá de la respuesta del público en HBO-Max.

Cartas filmó el año pasado la secuela de Mirreyes vs Godínez y espera fecha para el estreno de la comedia MexZombies, en donde un virus convierte a la gente en muertos vivientes.



