Martha Figueroa confirma que el programa "Intrusos" sale del aire

El 14 de junio será la última transmisión del programa vespertino de espectáculos “Intrusos”. La periodista Martha Figueroa dice que no sabe la razón de la salida del aire, sin embargo, acepta esta decisión y continuará con sus demás proyectos.

“La razón no la sé muy bien, creo que son cambios de programación porque de rating allí estaba, más o menos, y qué te digo, es un programa en el que yo me divertí mucho porque son pocos los espacios en los que te puedes divertir en televisión, este tipo de formatos no suelen ser muy divertidos y aquí yo me la pasaba muy bien”, dijo a EL UNIVERSAL

"Intrusos" se estrenó en julio de 2018 con elementos como Maca Carriedo -que salió meses después-, Aurora Valle, Juan José Origel y Martha Figueroa. Luego se sumó Atala Sarmiento.

“Algo que me encantó es que teníamos total libertad para hacer y decir lo que se nos daba la gana y eso me parece super valioso, el poder hablar de todo, decir de todo sin que nos estuviera censurando nadie, los cuatro nos llevamos muy bien siempre, primero con Maca, luego con Atala y nada, yo creo que fue un espacio divertido, creo que el nombre se quedó rápido con la memoria de la gente”, agregó Martha.

Este 29 de mayo Televisa envió un boletín de prensa en el que informaba que este mes tuvieron aumento de audiencia en programas como Intrusos con un 22% más en su canal tlnovelas. Martha, por otro lado, dijo que continuará trabajando luego de que transmitan el último programa.

“Ahora a lo que sigue, yo me mantendré en "Hoy", sigo en “Con permiso” con Pepillo -que es mi favorito- y sigo haciendo los Monólogos. Me toca escribir un libro de aquí a fin de año, así que esto me llega un momento en el que necesitaba estar un poquito más desahogada de cosas”.

