Maca Carriedo se ha formado en distintos espacios. Hace radio, televisión, comedia, teatro y programas por internet que, como ella misma dice, la proveen de un gran aprendizaje y ella también puede aportar cosas.

“La verdad he sido muy afortunada en todos los espacios en los que he trabajado, siempre me han escuchado —no sé si para bien o para mal—. No me gusta sólo llegar a conducir y leer el teleprompter, me gusta aportar y ese es el gran valor agregado”, dijo.

Ahora, Maca inicia una nueva aventura en Unicable junto a Regina Rojas. Se trata de "Menú del día", un noticiero en vivo dentro de la televisión de paga en donde además de hablar de los programas que vienen en el canal, impregnarán su esencia cada una de ellas, algo que es importantísimo para la televisión actualmente, ya que hoy la gente busca con quién conectar.

“Las figuras de cartón se acabaron (en televisión), esos que sólo eran contratados para leer un prompter. Creo que si algo ha caracterizado a Unicable es que toma decisiones drásticas y muy valientes”.

Su deseo, dijo, es que con este programa pueda conquistar el horario de las 14:30, difícil pero no imposible.

“Yo crecí queriendo ver programas por la tarde y cuando encontraba uno no era mexicano”, dijo, e invitó a todos a compartir con ellas un rato agradable de lunes a viernes a las 14:30 por Unicable, así como esperar la nueva temporada de La parodia, que se presentará en abril.

al