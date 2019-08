Lourdes deja "MasterChef. La revancha" por un pan crudo

Dentro de la competencia de MasterChef. La revancha hay espacio no sólo para cocinar sino también para las discusiones. Así lo demostraron este domingo los concursantes durante el reto de eliminación.

Los momentos de tensión se vivieron cuando los sentenciados -Yanin, Rogelio, Lourdes y Patricia- se encontraban preparando un pan de tres leches. Patricia decidió utilizar en los últimos minutos una crema que no era de ella, pero que encontró en su bandeja sólo para darse cuenta minutos después que era de Yanin y entregársela.

Al momento de probar los platos los chefs no tuvieron más que cuestionar qué es lo que había pasado y Patricia se puso a la defensiva.



"Primero nadie viene a agredirte, esto es un concurso. Estamos tratando de ser justos, honestos, y tú en este caso, para mi punto de vista, no fuiste honesta porque estás utilizando una preparación que no es tuya. No era tuya y tú no debiste haberla usado", comentó la chef Bety.

Sin embargo no fue la única que la pasó mal pues Lourdes presentó un pan crudo con sabor a huevo, por lo que los chefs tenían en sus manos decidir quien había sido la peor.

"Se tomó producto de otra persona. Lo que nosotros queremos es siempre ayudarles y llevarles en un camino para que mejoren", comentó el chef JoséRa.

Aunque Patricia insistió en defenderse argumentando que no quería quedar como una cobarde, al final de la noche para los chefs fue peor el probar un plato crudo.

"No podemos meter algo crudo y sobre todo en la pastelería", comentó JoséRa para anunciar que Lourdes era la expulsada de este fin de semana en MasterChef. La Revancha.

nrv