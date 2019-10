Los Derbez juegan con fuego

[email protected]

Los Ángeles.— Reunir a toda la familia para viajar durante un mes suena maravilloso (¿quién no quisiera hacerlo?) y más si es a un destino como Marruecos. La única condición: ir acompañados por varias cámaras de video para el reality De viaje con los Derbez, que llega a Amazon Prime Video este viernes. Parecería que, además de eso, los contras son pocos, como viajar con dos niñas pequeñas que podrían estresarse fácilmente y aceptar las distintas dinámicas familiares, pero en la práctica todo es más complejo de lo que parece, y más cuando hay cuatro copias casi idénticas de Eugenio Derbez conviviendo a todas horas, con las mismas virtudes pero también con los mismos defectos.

El resultado podía ser bueno y al mismo tiempo, desastroso, pero lo cierto es que lo viajado ya nadie se los quita, así que la familia Derbez cuenta abiertamente cómo fue hacer un viaje juntos, tan lejos geográficamente y tan lejos también de lo que habían imaginado.

“Yo venía de un viaje previo con Vadhir, nos fuimos a Rusia y nos unió mucho, creí que iba a ser así, que íbamos a estar en la diversión y en el relajo pero creo que jugamos un poquito con fuego porque no dimensionamos qué tan complicado iba a ser, no es lo mismo estar grabando con tu celular y apagarlo cuando quieras a haber permitido que nos acompañaran cámaras. A pesar de que había un trato en el que íbamos a decir que no sale al aire si no queríamos. El hecho de que estuvieran allí fue un poco incómodo, fue jugar un poquito con fuego y nos quemamos”, dice Eugenio Derbez.



De viaje con los Derbez se grabó el año pasado en Marruecos.



Todos, excepto Aitana y Kailani, se reúnen en el Four Seasons de Beverly Hills (Los Ángeles) y allí bromean y confiesan las herencias que tienen de su padre y que se hicieron presentes en el viaje. El primero en confesarse es José Eduardo.

“Yo soy medio especial en muchas cosas y él se queja mucho de mí por eso pero es igual, soy mucho de quitarle cosas a la comida y me dice que no le quite cosas pero cuando volteo a verlo ¡él también le está quitando cosas a la comida!”

Aislinn agrega que su padre “luego se siente”, pero lo describe:

“¡Ella es mi peor juez. Dame con la cubeta!”, interviene Eugenio.

“Lo más difícil es que él cree que tiene idea de qué es lo mejor de la vida, lo más divertido, las mejores actividades; , tiene esa idea de que sabe qué es lo mejor para todos. Esa parte es la que más cuesta porque piensas que sí está padre pero no se te antoja y él es de: ‘noo, sí está padre, hoy es el único día...’ como que no entiendes de lo que te pierdes”.

Eugenio, según sus hijos, es ese papá que si se te rompe el saco blanco, tiene al mejor reparador de sacos blancos de la ciudad; si necesitas arreglarte la uña, tiene el mejor aparato para componer uñas y a fuerza quiere que pruebes todo porque puede que ahora sí te convenza el sabor (Alessandra confirma: “¡es horribleee!”).

“Finalmente eres la copia de tus padres (…) Somos así, una familia donde nadie respeta lo que el otro quiere”, reconoce Aislinn.