A Laura G le arman en "Todo un show" su baby shower

Laura G celebró su baby shower durante el programa "Todo un Show", donde no faltaron felicitaciones de familiares, amigos y de su equipo de trabajo. La conductora ya está en la recta final para conocer a Lucio, su segundo hijo con Nazareno Pérez-Brancatto.

Laura aseguró que su hija, Lisa, está muy ansiosa de conocer a su hermanito y no ha tenido celos, como a veces ocurre con los pequeños.

“Creo que depende mucho de la personalidad de los niños, ella no se ha sentido desplazada, jugamos igual, ha sido un embarazo muy saludable afortunadamente, y por eso no ha habido un solo cambio para ella; no la siento chipil, no está enojada y todos los días va al cuarto de su hermanito para ver si ya viene su hermano”.

En cuanto al momento del alumbramiento, dijo que no documentará nada en video ni mostrará esa parte de su vida en imágenes, pero tal vez sí haga algo escrito para su blog de mamás.

“Sí compartiré como normalmente comparto otras cosas pero así como grabar, no. Yo tengo el mi blog desde hace dos años, “Proyecto Mamás”, que son mamás escribiendo. Allí compartí hace poquito la bendición que hizo mi mamá, seguiré con eso, tal vez emigre a video, pero no sé”.

Luego del nacimiento, se tomará 45 días de descanso y dependiendo de cómo ocurra su maternidad hasta entonces, volverá a la pantalla.

“Trabajo en una empresa que me da muchísima libertad, veremos cómo nace Lucio pero creo que sería la cuarentena y después volveré acá, aquí te permiten traer al bebé, Lisa creció aquí entonces no va a ser la excepción”.

al