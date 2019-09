Las dos veces que el Coyote atrapó al Correcaminos en 70 años de la caricatura

Una de las series que marcaron la infancia de millones de niños en todo el mundo a través de décadas fue “El Correcaminos” (“Coyote and the Road Runner”) la cual mostraba como un hambriento y torpe coyote buscaba de mil de maneras atrapar a su némesis y poder deglutirlo, aunque sus intentos siempre acababan en desgracia.

Este martes, este dibujo animado creado por Chuck Jones cumple 70 años de su primer episodio y hasta la fecha se han realizado 49 dibujos animados con estos personajes (incluidos los cuatro cortos de CGI), la mayoría hechos por Jones.

Es un buen momento para recordar algunas curiosidades de esta serie animada, incluyendo las únicas dos veces que el Coyote logró su cometido de atrapar al correcaminos:

Las veces que Correcaminos fue atrapado

Aunque uno de los principales puntos de la serie era que el Coyote nunca atrapara al Correcaminos, (pues de otra manera ya no habría ¿cómo se sostendría el show?). En dos ocasiones el villano logró su objetivo.

La primera fue en 1980 en el capítulo “Soup or Sonic”, en donde tras varios intentos fallidos, ambos animales salen y entran de un tubo de metal haciendo que se agranden o achiquen, al final el Correcaminos se convierte en gigante y deja que el pequeño Coyote lo atrape, pero al ver su inmenso tamaño, saca sus tradicionales letrero y habla con el público a quienes les dice “ok chicos sabios, siempre quisiste que lo atrapara. ¿ahora que hago?” (ok wise guys, -you always wanted me to catch him- Now what do i do?).

La segunda ocasión fue en 2009 donde cuando el episodio fue rodado por Warner Brothers a petición de un millonario japonés que, como muchos seguidores de la serie, deseaba que el Coyote pudiera atrapar al Correcaminos. El acuerdo entre el estudio y el magnate decía que el capítulo jamás se haría público. Sin embargo, en 2009 la cinta cayó en manos de alguien que decidió colgarla en internet, para disfrute de todo el público.



Fast and Furry-ous

Fue el título del primer episodio de esta serie animada que se emitió el 17 de septiembre de 1949. El título es un juego depalabras que hace referencia a la frase estadounidense “Fast and the furious” la cual se utiliza en situaciones donde suceden muchas cosas diferentes muy rápido, una tras otra.

Este episodio tiene una duración de siete minutos que Jones hizo para Warner Brothers. El creador se basó para darle "vida" a estos personajes, se basó en un libro de Mark Twain, titulado “Roughin It” y eran una parodia de a la clásica caricatura de “Tom y Jerry”.

Caricatura silente

Aunque la serie presentaba el sonido del correcaminos al correr y el coyote cada que explotaba o caía de un acantilado, sin olvidar el clásico “bip bip”, los personajes no hablaban y sólo se comunicaban con letreros, que también utilizaban para romper la cuarta pared y dirigirse al público.

Aunque el Coyote es el malo de este cuento, curiosamente tenía mucha popularidad con la audiencia, debido a sus fallidos esfuerzos por capturar al Correcaminos. El ave por su lado, no tiene personalidad y es simplemente el objeto de deseo del protagonista del show.



Cuando el Coyote habló

Cuando este “villano” apareció más tarde en algunos cortometrajes de Bugs Bunny, al igual que el show “Little Beeper” presentada en “Tiny Toon Adventures” el personaje fue contra una de las ideas con las que se creó, ya que podía hablar.

Esto queda constatado en los cortos de Buggs Bunny, “Operation: Rabbit” de 1952 donde habló por primera vez, y su primera aparición en donde es llamado “Wile E. Coyote”. También en el capítulo “Zip Zip Hooray!” de 1965 donde afirma ser un super genio.

Corporación Acme

Así se llamaba la empresa en la que Coyote adquiría todos sus artefactos peligrosos y poco reales con los que pretendía atrapar a su archienemigo, aunque en realidad esta empresa es ficticia.

No obstante en alguna ocasión Chuck Jones reveló que le dio este nombre a la empresa ya que le parecía irónico, pues “Acme” que es una palabra en griego que significa “el apogeo” o "el punto más alto al que se puede llegar". Por lo general, los productos de la empresa ficticia son de mala calidad y tienden a fallar, aunque estos problemas son atribuidos al mal uso del comprador.

