En el marco del Super Bowl las redes sociales tuvieron un hueco para un anuncio que hizo Marvel pues dio un vistado de cómo es que "Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision" y "Loki" ampliarán el universo de los "Avengers" ("Vengadores") en Disney+.

"El universo se está expandiendo. "The Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision" y "Loki" de Marvel Studios llegarán pronto a Disney+", fue el mensaje con el que se compartió el video que inicia con Falcon, interpretado pro Anthony Mackie, arrojando el escudo del Capitán América.

Después aparecen escenas de una persecución en los aires y de Bucky Barnes, mejor conocido como "Soldado del Invierno", interpretado por Sebastian Stan, cortando cartucho frente a un hombre.

Lo que el clip nos deja ver después es la esperada "WandaVision", donde en una imagen en blanco y negro el portador de la gema del alma (Paul Bettanny) le habla a su amor y Wanda (Elizabeth Olsen) sonríe.

The Universe is expanding. Marvel Studios’ The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision and Loki are coming soon to #DisneyPlus. pic.twitter.com/rT2MrsO4MN — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 3, 2020

Algo que ha sorprendido entre las escenas que se superponen es que se puede ver a la "Bruja Escarlata" con su vestimenta clásica de los cómics.

Hace unas semanas Bettany estuvo presente en el Sundance Film Festival, donde a pesar de no poder revelar muchos detalles acerca de "WandaVision", mostró una admiración hacia el productor de Marvel Studios, Kevin Feige, y dijo que pronto se sabrá más acerca de la serie.

Otro de los seres que los fans extrañaban y que se dejan ver en este adelanto es Loki, personaje al que Tom Hiddleston da vida y que se volvió muy apreciado por su relación que tiene con Thor.

La publicación ya cuenta con más de 65.3 mil Me Gusta y cientos de comentarios.

Algunos de los planes para la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel son "Black Widow", "Eternals", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" y "Thor Love and Thunder".

