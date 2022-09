La Casa del Dragón: HBO escuchó a los fans y corrigió el error viral del tercer episodio

Los fanáticos de La Casa del Dragón explotaron en las redes sociales después del tercer episodio, cuando notaron para su asombro que los dos dedos de la mano que había perdido el rey Viserys I, aparecieron de golpe y mágicamente en su lugar, en escenas posteriores del mismo capítulo, lo que generó burlas y severas críticas.

El detalle no pasó desapercibido en La Casa del Dragón, sobre todo, porque en torno a los dedos amputados se había desarrollado una historia que mostraba que el rey había sufrido una infección, el dedo infectado se había agravado sin que los médicos nada pudieran hacer y finalmente habían tenido que apuntar el dedo enfermo y también el meñique.

Una amputación no pasa disimuladamente ni en La Casa del Dragón, ni en cualquier otro film o serie. Las críticas y reclamos llovieron y HBO, la cadena de televisión que produce la precuela de Games of Thrones, no tardó en reaccionar, ordenando a sus técnicos que arreglen esa incongruencia lo antes posible.



Es por eso que HBO decidió retirar La Casa del Dragón Episodio 3, que ahora no está disponible en el streaming. La señal informó además que la han quitado para solucionar el inconveniente y que el Rey Visceys I vuelva a perder los dedos, acción que no enterrará para siempre el incidente, pero al menos calmará a los fanáticos.



Cuando esté solucionado, que será en los próximos días, HBO volverá a activar el tercer episodio de La Casa del Dragón para que pueda ser visto por quienes se lo perdieron o para aquellos que quieren verlo de nuevo, esperando que la acción que está por venir deje en el olvido por ahora el error más destacado de la serie.