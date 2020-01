Insultan a Danna Paola y ella responde en vivo

Este domingo, la joven cantante y actriz Danna Paola mostró su enojo contra Gibrán y Francely por llamarla "culera" durante la semana y hasta citó a Lolita Cortés pidiendo que “Ya no voten por él”.

Todo se desarrollaba con normalidad cuando comenzó el concierto de La academia, pero cuando tocó el turno de Gibrán, uno de los estudiantes que ya había sido expulsado y que volvió tras la salida de Susy (gracias los votos del público), la cantante aprovechó para dejar muy en claro que ella se entera de todo lo que se habla al menos de ella en la casa y que nadie la va a estar insultado.

Resulta que durante la semana, Gibrán, platicando con su novia Francely le dijo que se había encontrado a Danna en los pasillos de la televisora y ella lo saludó, él le contestó que hola pero ya con Francely agregó en tono de broma: “Hola Danna, gracias por ser tan culera conmigo”, y su novia agregó “por dos”.

Al terminar la participación del académico su este domingo, Danna dijo con un marcado tono de sarcasmo:

“Es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado, creo que has crecido muchísimo, has sido disciplinado, has hecho caso a tus maestros, dime, ¿así no soy culera contigo?”.

También lee: Danna Paola impacta con look sensual en La Academia 2019

La cara de Gibrán palideció porque no entendía lo que estaba pasando, pero luego luego Danna continuó.

“Porque no creas que no escucho todo lo que dicen de Francely y tú de mí en La academia. En primera creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo hablas con Francely, cómo te expresas de otra mujer, dijo la cantante bastante enojada.

“Qué triste por ti porque yo no sé a qué regresaste, no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste, hay mucha gente allá afuera que podría utilizar tu lugar, si lo que hago te hace creer que soy culera, I'm So Sorry, yo no vine aquí a ser tu amiga, ni a decirte lo que quieres escuchar”, agregó.

Gibrán le dijo cule$%&% a Danna Paola y ella no se quedó callada. ¡Todos merecen respeto! ¿Qué opinas sobre este comentario? #LaAcademiaProvoca Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/oqGQwOCoMP — La Academia (@lacademiaazteca) January 6, 2020

También recordó a Lolita Cortés, la polémica crítica de La academia cuando calificó alguna vez a Jolette y dijo “Yo pido por favor que no voten por ella”. Esta noche Danna la retomó para decirle.

“Hay una persona que realmente admiro mucho dentro del teatro musical, alguien que tenía una frase muy icónica que yo tomaba de broma y creo que ahorita lo amerita: Ya no voten por él”.

También lee: Director y jueces destrozan al "poliamoroso" de La Academia

Como Francely también estaba implicada, le pasaron el micrófono para saber su opinión y evidentemente nerviosa sólo dijo que su Gibrán no había querido insultarla y que ella tampoco.

“Una disculpa para ti, en ningún momento yo recuerdo haber ofendido, una disculpa nuevamente”, dijo Gibrán en su defensa, pero Danna finalizó diciendo que ya no va a dar crítica a ellos dos. Los demás jueces reiteraron su apoyo a Danna.