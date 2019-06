Gloria Trevi pide a Pati Chapoy muestre pruebas en su contra

Gloria Trevi volvió abrir la cloaca y pidió a Pati Chapoy muestre pruebas en su contra esto debido a la demanda que la cantante tiene en contra de TV Azteca y la periodista desde hace 10 años.

La cantante de "Zapatos viejos" y "Dr. Psiquiatra" explicó durante una entrevista para el programa de Adela Micha, "La Zaga" que el litigio continúa debido a que la televisora de la Ajusco la quiso volver a atacar cuando intentaba retomar su carrera de cantante, luego de haber estado presa en Brasil.

"Te lo prometo qué manera de gastar en abogados, en vez de ir allá al tribunal, tan bonito que sería, ya que tiene tantas pruebas en contra mía, ir ahí a una audiencia a un juicio totalmente imparcial como sucede en Estados Unidos, y que pongan todas esas pruebas que no me pudieron inculpar en México, verdad y que hicieron decir tantas barbaridades que hacen que todavía mucha gente me siga señalando y diciendo cosas, pero no, ellos prefieren seguir pagando abogados".

"Sigue el proceso, ponen y ponen recursos de que si no, de que si prescribió... y todos los han ido perdiendo hasta la fecha", explicó.

"El problema fue es que me quisieron volver a atacar, hace muchos años cuando yo estaba saliendo con "Cinco Minutos" estaba volviendo a levantar mi carrera después de muchísimo trabajo, porque anduve cantando en los antros gay, donde la verdad no tenían un presupuesto para pagarme mucho, pero la verdad es que me dieron de comer, pero poco a poco me fui levantando entrando otra vez al público. Y quisieron otra vez decir cosas, yo estaba en Estados Unidos y tuve que defenderme y me ví obligada a defenderme, no a vengarme y bueno gracias a Dios el proceso ha hecho que por lo menos me dejen trabajar y dar trabajo y dar conciertos y conectarme con el público...".



Durante la charla con la periodista, Trevi también tocó varios temas sobre su vida y el ahora éxito que tiene en su carrera profesional.

