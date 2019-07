George R.R. Martin felicita a HBO y "Game of Thrones" por nominaciones al Emmy

Ante el histórico logro que la serie de HBO, Game of Thrones, tuvo en las nominaciones a los premios Emmy, el escritor George R.R. Martin, creador de la saga "Canción de Hielo y Fuego", felicitó a los directores, productores y el elenco detrás del programa que contó con ocho temporadas.

En su cuenta de Twitter el autor escribió que enviaba sus felicitaciones a David Benioff y Dan Weiss, guionistas de la serie, y al resto de "nuestro increíble elenco y equipo", aquellos que fueron nominados y los que fueron pasados por alto por igual. "Todos tienen razones para estar orgullosos", agregó.



My congratulations to David Benioff, Dan Weiss, our producers, directors, and all the rest of our amazing cast and crew... those who were nominated and those who were overlooked alike, they all have reason to be proud. https://t.co/xmOLeatYFV

— George RR Martin (@GRRMspeaking) 17 de julio de 2019