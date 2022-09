Este es la principal crítica a Pinocho, la nueva película de Disney Plus

“Pinocho”, la película estrenada en Disney Plus, un film live action, es decir llevada a la pantalla de forma real y no como un dibujo animado o con animación computarizada, parece haber desilusionado a los críticos que estuvieron al salto para verla apenas fue puesta en la pantalla. La historia es un clásico del cine de Disney que rompió todas las taquillas a mediados del siglo pasado en su versión animada en dibujos.

“Pinocho” tiene un reparto fenomenal, con Tom Hanks y Benjamin Evan Ainsworth, interpretando al carpintero Gepetto y al muñeco de madera, cuya historia es que cobrará vida hasta convertirse en un niño de carne y hueso y que contiene un giro característico que identifica al cuento por encima de cualquier otro.

Pero lejos de causar sensación, el estreno de “Pinocho” ha cosechado puras críticas. ¿Cuáles? Que la historia es calcada a la original, que a pesar de la adaptación obligada a ciertos códigos actuales para no parecer fuera de época no ha explorado en ningún toque distintivo. No hay nada de audacia en el film que nos de un Pinocho o un relato algo diferente, como si lo pudo hacer Tim Burton con Alicia en el País de las Maravillas.



Además, los críticos le reprochan a “Pinocho” ser una película vacía de magia, donde no está lograda esa épica de empatía y amor en la que se debería reflejar la obsesión de Gepetto, que construye un muñeco de madera porque ansía el hijo que nunca tuvo. También martillan sobre la estrategia de Disney de volver a las remakes, destacando que los espectadores ya están hartos de esa modalidad.

Y por último, la incorporación en “Pinocho” de imágenes generadas por computadoras también fueron muy criticadas. A juzgar de los autodenominados expertos en cine, cuestionaron que el uso de esta tecnología no le sumó al film y que en definitiva lo que le faltó fue la profunda emotividad que caracterizó por décadas a la historia original.